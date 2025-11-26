Berni Alexander Ixcamil se fugó de la cárcel Canadá por miedo a otros reos, dice el SP

Jorge Guillermo López Dellachiessa, director general del Sistema Penitenciario (SP), confirmó que Berni Alexander Ixcamil, de 25 años, se fugó de la cárcel Canadá, ubicada en Escuintla.

“Este privado de libertad es, o había sido, muy problemático dentro de la granja”, indicó el funcionario.

Agregó que no habían confirmado la fuga porque realizaban un operativo en el área de aislamiento conocida como “aceitera”, donde Ixcamil estaba recluido. Fue en ese sector donde otros privados de libertad avisaron de la evasión.

“Hasta que comenzamos a realizar entrevistas a los privados de libertad, nos confirmaron que efectivamente se había fugado”, declaró el director.

El SP ya había realizado dos operativos anteriores por Ixcamil, debido a que no lo localizaban. El reo solía esconderse de otros internos y de los guardias.

“La búsqueda de Ixcamil se extendió porque ya en dos ocasiones anteriores se escondió, luego de haber robado a otros privados de libertad. En una de esas veces se ocultó en un tonel y fue difícil hallarlo”, relató López.

Ixcamil temía por su vida en prisión

El director del SP explicó que Ixcamil estaba en aislamiento, porque otros internos lo rechazaban por ser conflictivo y por robar artículos personales.

Las autoridades del SP justificaron que el reo tenía miedo de otros privados de libertad, motivo por el cual se habría fugado.

“El motivo fue que los demás privados de libertad lo siguieron y él, Ixcamil, tuvo miedo”, manifestó Luis Fernando Leiva, del área de Operaciones del SP, en una citación con el diputado José Chic.

López reconoció que la fuga fue posible por una falla en la seguridad por parte de los guardias del SP, incluido el director del centro carcelario. Confirmó también que el personal fue relevado por la evasión.

Ixcamil iba a cumplir su condena en enero del 2026

El ministro Marco Villeda informó que Ixcamil quedaría libre el 22 de enero del 2026, tras cumplir una condena por robo, hurto agravado y por promoción y estimulación a la drogadicción.

“A nosotros también se nos hace extraño porque él estaba por cumplir su pena el próximo año, en enero del 2026. Ya estaba apto para salir en dos meses”, dijo López.

¿Hubo más fugas en la cárcel Canadá, en Escuintla?

Estuardo Roberto Solórzano Elías, primer viceministro de Seguridad del Ministerio de Gobernación, indicó que ya se tomaron medidas administrativas por la fuga de Ixcamil.

Solórzano explicó que durante el operativo en la cárcel Canadá se verificó que solo un reo se fugó, aunque no se estableció la identidad de cada interno mediante el sistema biométrico MI3.

“No se realizó el conteo biométrico, pero sí se hizo físicamente. Solo uno falta. Aún hay dudas sobre por qué se evadió”, agregó.