Recluso que suplantó a “el Duende”, cabecilla del Barrio 18, vuelve a engañar a las autoridades durante una requisa

Aníbal Gerardo Coronado Morales continúa burlando a las autoridades del Sistema Penitenciario (SP) al hacerse pasar por Wilfredo Leonidas Hernández Barrios, alias “el Duende”, cabecilla del Barrio 18. A pesar de que Hernández se fugó de la cárcel de Fraijanes 2 en el 2022, su identidad sigue figurando en registros oficiales como si aún estuviera recluido.

El 8 de octubre último, las autoridades identificaron dentro de la cárcel de Fraijanes 2 a un hombre como Wilfredo Leonidas Hernández Barrios, alias “el Duende”, cabecilla del Barrio 18. Según el acta del Ministerio Público (MP), Hernández tenía dinero oculto entre sus prendas de vestir.

“Al momento de inspeccionar a cada uno de los privados de libertad, específicamente a Wilfredo Leonidas Hernández Barrios, entre sus prendas de vestir le localizan Q5 mil 600 en efectivo”, señala el documento de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, a cargo de la diligencia.

El acta del Sistema Penitenciario (SP) y de la Policía Nacional Civil (PNC) también lo identificó como “el Duende” y detalla que le incautaron Q5 mil 490 en efectivo. La diligencia del MP, SP y PNC se llevó a cabo tres días antes que se fugaran 20 pandilleros del Barrio 18 en esa prisión.

Desde el 27 de mayo del 2022, el MP tiene en su poder una denuncia presentada por la Dirección General del Sistema Penitenciario respecto de la fuga de Hernández. En noviembre del 2024, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) activó una alerta roja para localizar al cabecilla del Barrio 18 en otros países. Hasta la fecha, la PNC asegura que no ha sido capturado.

Acta del MP señala que a Wilfredo Leonidas Hernández Barrios se le incautaron Q5 mil 600 en efectivo. Hernández está prófugo desde 2022 y no ha sido capturado, según PNC. (Foto Prensa Libre)

¿Quién es “el Duende”, cabecilla del Barrio 18?

De acuerdo con un análisis de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la PNC, Hernández es el cabecilla del Barrio 18 que opera en las colonias La Felicidad, Manglares, Las Estrellas, Viñas del Mar de Champerico, Retalhuleu; además de Coatepeque, Quetzaltenango, y la colonia Guajitos, zona 21 capitalina.

Hernández obedece órdenes de Wilder Rodríguez Aguilar, alias Pato, también cabecilla e integrante de la Rueda del Barrio 18, una especie de consejo que toma las decisiones de la pandilla a nivel nacional. Presuntamente, Hernández es uno de los brazos operadores de la clica Solo Para Locos (SPL) y está a cargo de negocios formales, cobro de extorsiones, distribución de droga al menudeo y sicarios.

El SP documentó traslados de Hernández tras su fuga

De acuerdo con registros de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), Hernández ingresó por primera vez a prisión el 29 de agosto del 2006.

Fue trasladado a la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel, Quetzaltenango, procedente de la cárcel pública de Retalhuleu, por el delito de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, según los documentos.

El 22 de julio del 2007 salió de prisión tras el conmuto de pena. En abril del 2008 fue detenido nuevamente por robo agravado, y desde entonces fue trasladado en nueve ocasiones a cinco cárceles del país.

El SP registró su traslado a Fraijanes 2 el 18 de mayo del 2022, de donde meses después se fugó.

El 18 de mayo del 2025, el SP afirmó que Hernández fue trasladado del Preventivo para Varones al penal de Fraijanes 2, “centro carcelario donde actualmente se encuentra recluido, habitante del sector amarillo”, consta en el documento institucional emitido el 23 de octubre último.

La suplantación de Hernández

El 27 de mayo del 2022, el departamento de Comunicación de la DGSP presentó ante la Fiscalía del MP de Fraijanes una denuncia contra el privado de libertad Wilfredo Leonidas Hernández Barrios por presunta usurpación de identidad y posible evasión.

“El privado de libertad Wilfredo Leonidas Hernández Barrios estaba siendo suplantado por Aníbal Gerardo Coronado Morales. La situación fue verificada el 3 de diciembre del 2022, en un operativo realizado mediante el dispositivo MI3. Coronado permanece recluido a la fecha, sindicado del delito de cooperación para la evasión”, indicó la institución.

El SP admitió que durante el operativo efectuado el 8 de octubre en el Centro de Detención para Hombres Fraijanes 2, se localizó la cantidad de Q5 mil 600 en efectivo a un privado de libertad que se identificó ante el MP como Wilfredo Leonidas Hernández Barrios, aunque su nombre real es Aníbal Gerardo Coronado Morales.