Accidentes complican el tránsito en las rutas al Pacífico y al Atlántico

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó este viernes 12 de diciembre que, aunque ya fueron retirados la grúa volcada y el camión encunetado en el kilómetro 23.5 de la ruta al Pacífico, la movilidad continúa complicada.

Añadió que otra grúa, que reubicaba los separadores viales, presentó fallas mecánicas y bloquea un carril hacia la capital, lo que provoca mayores complicaciones en el tránsito.

Dalia Santos, portavoz de la PMT, explicó que la grúa volcó al intentar retirar el camión, y que, derivado de ese hecho, aún hay complicaciones hacia el sur.

La PMT de Villa Nueva reporta tránsito lento hacia el sur desde la calzada Raúl Aguilar Batres, por lo que agentes tratan de agilizar la circulación vehicular.

Además, los agentes despiertan a conductores de transporte pesado que permanecen detenidos hacia el sur por el accidente en el kilómetro 23.5.

Tránsito lento en la ruta al Atlántico

Usuarios reportan movilidad lenta en el kilómetro 32 de la ruta al Atlántico, donde se han formado largas filas de vehículos.

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que durante la madrugada hubo un accidente en el kilómetro 36 de la misma ruta, donde una persona murió.

Añadieron que en el lugar, una grúa chocó contra un tráiler, y el fallecido fue el conductor de la grúa.

Socorristas utilizaron equipo de extricación vehicular para liberar el cuerpo del piloto.

Según usuarios, este accidente afecta la movilidad hacia el norte. Provial informó que lo sucedido obstruye dos carriles con dirección norte.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.