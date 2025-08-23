Accidentes en carreras clandestinas en la ruta Interamericana saturan hospitales: ¿cuánto cuesta cada paciente al Estado?

La Gobernación Departamental de Sacatepéquez y Guatemala reporta que la ruta Interamericana, ubicada entre el kilómetro 21 de Mixco y Tecpán, Chimaltenango, se ha convertido en un “circuito mortal” debido a la práctica de carreras clandestinas.

El Hospital Nacional Pedro de Betancourt, en Antigua Guatemala, informa que los pacientes que sufren percances en estas competencias pueden permanecer hasta 45 días internados en el área de Traumatología. Esto representa un costo de US$2,500 (Q20 mil) por persona, indica Alex Toj, vocero de dicho centro asistencial.

Toj añade que se trata de una situación alarmante, ya que se reporta un aumento promedio del 40 por ciento en la atención de este tipo de emergencias. La mayoría de los motoristas ingresan con fracturas múltiples, lesiones incapacitantes y, en algunos casos, requieren amputaciones o cirugías complejas.

“Cada cama ocupada durante semanas por un motorista accidentado es un recurso que deja de estar disponible para otro paciente en espera”, explicó Toj, quien considera esta situación como un problema que se agrava mes a mes.

Impacto de las carreras clandestinas en los cuerpos de socorro

Al igual que los centros asistenciales, los cuerpos de socorro afrontan un impacto considerable en sus recursos debido a las carreras clandestinas. Se calcula que el traslado y atención inicial de un herido en motocicleta representa un gasto que oscila entre Q300 y Q500 por paciente, según información de los Bomberos Voluntarios, Municipales y Departamentales.

Sin embargo, la cifra puede incrementarse durante los fines de semana. En ese período, el gasto estimado se ubica entre Q3 mil y Q15 mil solo entre Mixco y Chimaltenango, incluso en casos que no revisten gravedad. A esto se suma la logística que implica movilizar ambulancias, equipo de rescate y personal durante jornadas en que los accidentes se multiplican.

“Las imágenes que atendemos son estremecedoras: jóvenes entre 15 y 20 años tendidos en el asfalto, cascos destrozados y motocicletas hechas añicos. Muchos no sobreviven. Los que lo hacen, quedan con secuelas de por vida”, describió Edwin Xeper, vocero de los Bomberos Municipales Departamentales.

Guillermo España, jefe de la Octava Compañía de Bomberos Voluntarios, comenta que se registran múltiples accidentes de tránsito derivados de estas competencias en la RN10 y la RN14. Añade que cubren un promedio mensual de 26 a 30 emergencias relacionadas con motocicletas, ya que en muchas ocasiones los motoristas no utilizan casco protector.

¿Cómo afectan las carreras clandestinas a otros centros asistenciales?

Francisco Reyes, jefe de la Emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), informa que en 2020 atendieron 274 accidentes de motocicleta; en 2023, la cifra subió a 515, y en lo que va del 2025 ya suman 358 casos.

Reyes explica que varios pacientes presentan politraumatismos. En muchos casos, los motoristas conducían de noche y bajo efectos del alcohol.

Añade que entre semana se atienden entre cuatro y cinco pacientes diarios, cifra que se eleva a 15 durante los fines de semana. Por ello, recomienda a los motoristas tomar en cuenta las siguientes medidas de precaución: