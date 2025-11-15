Aeronave reporta falla de presurización y activa protocolo preventivo en el Aeropuerto Internacional La Aurora

Una aeronave en ruta reportó este sábado 15 de noviembre, por la mañana, una indicación relacionada con su sistema de presurización y activó los protocolos preventivos establecidos en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), según informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

La situación no fue catalogada como emergencia y la tripulación nunca declaró tal condición, informó la institución en un comunicado.

De acuerdo con la DGAC, el piloto notificó a la Torre de Control que el sistema podría no garantizar el suministro adecuado de oxígeno a bordo en determinadas altitudes, por lo que solicitó autorización para realizar órbitas de espera al noroeste del aeropuerto mientras evaluaban el comportamiento del equipo.

Este procedimiento es parte de la normativa internacional cuando se detecta cualquier indicación o alerta mínima en los instrumentos de vuelo, se amplió.

La institución explicó que, tras realizar las verificaciones, la tripulación informó que el inconveniente había sido solventado y solicitó autorización para ascender nuevamente y continuar con la trayectoria originalmente planificada hacia su destino.

El vuelo no requirió ningún tipo de asistencia adicional.

Como parte del protocolo, se activó el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del AILA, que se mantuvo en alerta técnica y en coordinación con las unidades de apoyo y la Torre de Control.

La DGAC reiteró que la activación del COE es un proceso estándar ante cualquier notificación preventiva de una aeronave.

La autoridad aeronáutica subrayó que esta situación no constituyó una emergencia y recordó que los procedimientos aplicados son parte de las medidas de seguridad operacional que rigen en la aviación internacional.

Además, instó a la población y a los medios de comunicación a informarse a través de canales oficiales para evitar especulaciones.

