Así desactivaba las líneas telefónicas de las víctimas para realizar transacciones bancarias

El caso salió a la luz tras la captura del sospechoso, el lunes 20 de abril, en un centro comercial de la zona 17 de la Ciudad de Guatemala. La detención se realizó en cumplimiento de una orden judicial emitida en Chiquimula.

El detenido, identificado como Alex Y., es investigado por su presunta participación en uso fraudulento de tarjetas de crédito o débito, luego de ser vinculado con este tipo de maniobras para obtener datos personales.

El engaño: un mensaje de texto

De acuerdo con detalles compartido por el Ministerio Público (MP), el primer contacto con las víctimas parecía una llamada común. El sospechoso se hacía pasar por trabajador de una empresa de telefonía y les advertía que su número sería suspendido por falta de uso.

Para “evitar perder la línea”, les pedía seguir un supuesto proceso de verificación. Ahí es donde entraba el mensaje de texto: enviaba un enlace que, en apariencia, era parte del trámite.

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El MP explicó que ese vínculo era clave en el fraude. Al abrirlo, la víctima permitía la desactivación de su línea telefónica, lo que daba al atacante el control del número.

Aunque las autoridades no han detallado todo el proceso técnico, víctimas de casos similares coinciden en que, a partir de ahí, todo ocurre muy rápido.

Cómo accedían a las cuentas bancarias

Con el número en su poder, el siguiente paso era aprovechar los sistemas de recuperación de contraseñas. Muchos servicios bancarios envían códigos de verificación por mensaje de texto, y esos códigos llegaban directamente al atacante.

Así, lograba entrar a las cuentas y realizar transacciones no autorizadas en cuestión de horas.

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Lo que vivió una víctima

Una persona que pasó por una situación similar contó a este medio que, no se dio cuenta en qué momento perdió el control de su número. Este tipo de fraude es conocido como SIM swapping.

Se percató de que algo no estaba bien cuando su teléfono dejó de funcionar. Al acudir a una agencia de su operador, le informaron que su chip había sido desactivado y reemplazado tras una solicitud hecha, supuestamente, por él mismo.

Según relató, pidió ver el documento que respaldaba ese trámite, pero no se lo mostraron.