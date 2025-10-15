Bloqueo en puente Castillo Armas: manifestantes exigen al Mineduc liberar IVA para alimentación escolar

La Asistencia Turística del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) informó este 15 de octubre que el paso vehicular en el kilómetro 178.5 de la ruta CA-2 se encuentra bloqueado.

Las autoridades recomiendan conducir con precaución y buscar vías alternas.

La prensa local informa que un grupo de aproximadamente 50 personas se encuentra en el cruce conocido como El Zarco, en Santa Cruz Muluá, Retalhuleu.

Agregan que la manifestación la realizan padres de familia que solicitan recursos económicos para el programa de alimentación escolar.

También lea: Bloquean carretera en El Estor por falta de docentes en escuela municipal

Según los inconformes, citados por medios locales, el presupuesto disponible no alcanza para cubrir las necesidades básicas de los estudiantes, en especial de aquellos que dependen de estos alimentos durante su jornada escolar.

Agentes de la Policía Nacional Civil y representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos se encuentran en el lugar.

En el sitio, el diputado Nery Rodas dialoga con el viceministro técnico del Ministerio de Educación (Mineduc), Francisco Cabrero, para que los maestros presentes no sean sancionados.

Los manifestantes piden que se elimine la retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las organizaciones de padres de familia (OPF). Además, exigen la presencia de la directora departamental de Educación.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.