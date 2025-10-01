Bloquean carretera en El Estor por falta de docentes en escuela municipal

Bloquean carretera en El Estor por falta de docentes en escuela municipal

Padres de familia colocaron ramas y carteles en protesta por la falta de docentes. El ciclo escolar del 2025 está en riesgo para decenas de estudiantes.

Bloqueo El Estor falta de maestros

Pobladores de una aldea de El Estor manifiestan para pedir al Ministerio de Educación la contratación de nuevos maestros para reanudar las clases y culminar el ciclo escolar 2025. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla).

Manifestantes bloquean una carretera de Izabal para exigir al Ministerio de Educación nuevos maestros que permitan a sus hijos concluir el ciclo escolar.

Pobladores de la aldea El Prieto, en El Estor, Izabal, bloquearon una ruta desde tempranas horas de este miércoles 1 de octubre por la falta de docentes en una escuela municipal.

Somos pueblos originarios”, se lee en una de las pancartas colocadas en un lazo que atraviesa la carretera.

Padres de familia denuncian que sus hijos llevan varios días sin recibir clases y están en riesgo de no culminar el ciclo escolar del 2025.

La prensa local informó que el bloqueo se encuentra cerca de El Boquerón.

Por su parte, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) aún no reporta alguna manifestación que afecte la circulación vehicular.

Nuestros hijos no merecen ser discriminados por parte de la ministra”, dice uno de los carteles.

Los inconformes también colocaron ramas para interrumpir el paso de vehículos.

Anabella Giracca: No obstaculices la educación de nuestros hijos e hijas”, expresan en otra pancarta.

Además, señalaron que el alcalde tiene la obligación de garantizar la conclusión del ciclo escolar en las escuelas municipales. Aclararon que la escuela sin docentes no es oficial, sino municipal.

El tránsito permanece inhabilitado en ambos sentidos, donde vehículos de transporte pesado, picops y motocicletas esperan el retiro de la manifestación.

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

