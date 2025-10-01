Bloquean carretera en El Estor por falta de docentes en escuela municipal

Manifestantes bloquean una carretera de Izabal para exigir al Ministerio de Educación nuevos maestros que permitan a sus hijos concluir el ciclo escolar.

Pobladores de la aldea El Prieto, en El Estor, Izabal, bloquearon una ruta desde tempranas horas de este miércoles 1 de octubre por la falta de docentes en una escuela municipal.

“Somos pueblos originarios”, se lee en una de las pancartas colocadas en un lazo que atraviesa la carretera.

Padres de familia denuncian que sus hijos llevan varios días sin recibir clases y están en riesgo de no culminar el ciclo escolar del 2025.

Le podría interesar: Guatemala está en el puesto 18 del Índice de Libertad Educativa, ¿qué significa para el país?

La prensa local informó que el bloqueo se encuentra cerca de El Boquerón.

Por su parte, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) aún no reporta alguna manifestación que afecte la circulación vehicular.

“Nuestros hijos no merecen ser discriminados por parte de la ministra”, dice uno de los carteles.

Los inconformes también colocaron ramas para interrumpir el paso de vehículos.

También lea: Juzgado ordena al MP investigar a Joviel Acevedo por presunta usurpación y depredación de patrimonio cultural

“Anabella Giracca: No obstaculices la educación de nuestros hijos e hijas”, expresan en otra pancarta.

Además, señalaron que el alcalde tiene la obligación de garantizar la conclusión del ciclo escolar en las escuelas municipales. Aclararon que la escuela sin docentes no es oficial, sino municipal.

El tránsito permanece inhabilitado en ambos sentidos, donde vehículos de transporte pesado, picops y motocicletas esperan el retiro de la manifestación.