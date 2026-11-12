“Cada acción protege, cada decisión cuenta”: Plan Belén 2026 capacitará a vendedores de pólvora para prevenir tragedias

El Cuerpo de Bomberos Municipales (CBM) presentó el Plan Belén 2026, una estrategia para reducir incendios, quemaduras y otras emergencias relacionadas con la venta, el almacenamiento y la manipulación de productos pirotécnicos durante las celebraciones de fin de año.

La iniciativa contempla jornadas de capacitación teórico-prácticas dirigidas principalmente a vendedores y distribuidores, con el propósito de fortalecer las medidas de seguridad y la atención inicial de emergencias.

Las jornadas se desarrollarán del 17 de noviembre al 17 de diciembre del 2026, los martes y jueves, en la Escuela Técnica de Bomberos Municipales, ubicada en el bulevar Liberación 11-20, zona 12 capitalina.

Los interesados podrán asistir en dos horarios:

10.00 horas

15.00 horas

La capacitación tendrá un costo de Q225 por participante e incluirá un certificado de participación.

Durante las sesiones se abordarán la identificación de materiales pirotécnicos, los riesgos de su almacenamiento, los métodos de control inicial de incendios y la atención prehospitalaria de quemaduras.

¿Por qué aumentan los riesgos durante las fiestas de fin de año?

El comandante Luis Donado, del CBM, explicó que el uso de pirotecnia comienza a incrementarse desde octubre, debido a las distintas actividades y tradiciones del país.

Los Bomberos Municipales impartirán capacitaciones a vendedores de pirotecnia del 17 de noviembre al 17 de diciembre, con un costo de Q225 por participante. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Señaló que el consumo aumenta especialmente a partir del 7 de diciembre, durante la tradicional quema del diablo, y alcanza una mayor intensidad en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Ante este escenario, la institución busca que comerciantes y consumidores conozcan los peligros de manipular pólvora sin las medidas de seguridad correspondientes.

Capacitación para evitar incendios y pérdidas económicas

Durante el programa Impacto Directo de Guatevisión se destacó la importancia de que los vendedores de productos pirotécnicos participen en las capacitaciones, independientemente del tamaño de sus negocios.

En el análisis se planteó que una inversión de Q225 en formación preventiva puede ayudar a proteger la integridad de comerciantes y compradores, así como evitar incendios que ocasionen pérdidas de mercadería e instalaciones.

También se advirtió sobre prácticas de riesgo, como acercarse con cigarrillos encendidos u otras fuentes de fuego a los puestos de venta. Por ello, se destacó la necesidad de que los comerciantes conozcan y apliquen protocolos de seguridad.

Quemaduras por pólvora: advierten sobre remedios caseros

Otro de los temas abordados en Impacto Directo fue la importancia de brindar una atención inicial adecuada a las personas que sufren quemaduras por productos pirotécnicos.

Durante el análisis se cuestionó el uso de remedios caseros, como aplicar pasta dental o tomate sobre las lesiones, debido a que estas prácticas no sustituyen la atención recomendada por los cuerpos de socorro y pueden complicar el tratamiento.

Durante el programa se destaca la importancia de capacitar a los vendedores de pólvora para prevenir incendios, proteger sus negocios y brindar atención inicial adecuada ante quemaduras. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

La capacitación del Plan Belén incluye conocimientos de atención prehospitalaria de quemaduras, para que los participantes identifiquen riesgos y conozcan cómo actuar mientras llega la asistencia especializada.

Recomiendan supervisar a los niños y evitar el uso irresponsable de pólvora

Los Bomberos Municipales también hicieron un llamado a los padres de familia para que supervisen a los menores y eviten que manipulen productos pirotécnicos sin vigilancia.

Entre las recomendaciones compartidas por la institución destacan no guardar juegos pirotécnicos en los bolsillos, evitar su uso dentro de viviendas y no dirigirlos hacia personas, animales o estructuras.

Asimismo, se recomienda mantener los productos alejados de fuentes de ignición, almacenarlos en espacios exclusivos y evitar la manipulación de artículos deteriorados o de procedencia no verificada.

El CBM informó que mantiene personal y unidades disponibles para atender emergencias. No obstante, reiteró que el propósito del Plan Belén 2026 es prevenir accidentes.

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