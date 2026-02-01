Cada kilómetro Cuenta: corren por visibilizar la desnutrición y apoyar a comunidades de Guatemala

Bajo el lema “Cada kilómetro Cuenta”, más de 1 mil 500 corredores se unieron este domingo 1 de febrero en una jornada que fue mucho más que una actividad deportiva. De acuerdo con Diego Monzón Fuentes, subdirector técnico del programa Guatemaltecos por la Nutrición, la carrera tuvo como objetivo concienciar a la población sobre la desnutrición y la falta de acceso a servicios básicos en Guatemala.

Según la Procuraduría de los Derechos Humanos, en Guatemala el 46.5% de niñas y niños menores de 5 años padece desnutrición crónica.

Monzón explicó que el objetivo principal de la carrera fue trasladar simbólicamente, paso a paso, el desafío que representa combatir la desnutrición en zonas de difícil acceso.

“La idea de esta iniciativa es poder demostrar, gráficamente, lo complejo que es llegar a esas comunidades remotas. Así como en una carrera los primeros kilómetros pueden ser sencillos y los últimos exigen más resistencia, así también es nuestro trabajo diario. Hay comunidades a cinco o diez kilómetros que, en carro, parecen cerca, pero caminarlas en montaña es otra historia. Es el trayecto que muchas personas recorren a diario para conseguir agua, atención médica o comida”, expresó Monzón.

El eslogan “Cada kilómetro cuenta”, dijo, no es una frase vacía: lo que buscan es generar conciencia sobre las distancias que deben superar las familias del área rural, sobre todo aquellas que viven sin acceso a servicios básicos.

“También queremos poner en agenda, de nuevo, el asunto de la desnutrición. Que se hable, que se actúe. Hoy es una carrera; mañana debe ser política pública sostenida”, indicó.

Marea solidaria por la niñez

Desde temprano, la 12 calle de la zona 9 capitalina se llenó de color y movimiento. Familias completas, estudiantes, atletas y voluntarios formaron parte de los más de 1 mil 500 asistentes que, además de correr, participaron en dinámicas educativas, módulos de salud preventiva y espacios para donaciones.

La carrera recorrió el circuito Avenida La Reforma, en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala, y ofreció distancias de 5 y 10 kilómetros. El área del Obelisco se convirtió en punto de encuentro con exposiciones, módulos informativos y espacios para conocer los avances del programa que busca combatir la desnutrición.

Los organizadores explicaron que los fondos recaudados serán destinados a proyectos de agua y saneamiento ambiental en comunidades vulnerables del interior del país. El plan inmediato incluye acciones en cinco comunidades, beneficiando a más de 300 familias.

Además, se destinarán fondos para mejorar las condiciones de habitabilidad de 2,000 familias inscritas en el programa, mediante la instalación de letrinas, estufas mejoradas, pisos higiénicos y sistemas de captación de agua de lluvia.

Según Castillo Hermanos, estos recursos fortalecerán seis ejes integrales de intervención: agua y saneamiento, crecimiento económico, soporte nutricional, acceso a alimentos, atención primaria en salud y desarrollo infantil temprano.

“Queríamos que la población conociera el impacto de Guatemaltecos por la Nutrición y se sumara a esta causa que transforma vidas en Huehuetenango. Y ahora, nuevos Nutrimóviles recorrerán muchos más kilómetros para continuar con esta labor. Así también quisimos que se unieran los corredores por llegar a la meta de un futuro más saludable para miles de familias guatemaltecas”, expresó Stuardo Sinibaldi, presidente de Castillo Hermanos.

La estrategia de Castillo Hermanos

Uno de los elementos más innovadores del programa son los campamentos de Nutrimóviles, estructuras móviles fabricadas en España y adaptadas a las condiciones de Guatemala. Estas unidades operan en entornos complejos, y garantizan autonomía, eficiencia y rapidez en el despliegue de servicios.

Desde el 2023, los Nutrimóviles han brindado más de 60 mil servicios en La Libertad, Cuilco, La Democracia, Santa Eulalia y San Pedro Soloma, en Huehuetenango.

Más de 1,500 personas inician la carrera solidaria que busca visibilizar la desnutrición y apoyar a comunidades de Huehuetenango.

Testimonios que inspiran

Entre los corredores estuvo María Andrea Abularach Hurtarte, quien ganó el primer lugar. Dijo que participó para apoyar la causa y como parte de su entrenamiento, ya que se prepara para competir en una maratón.

“Estoy en un ciclo de entrenamiento para una maratón y cuando vi esta carrera decidimos incorporarla, no solo como parte de la preparación, sino como una forma de apoyar una causa importante. Me encantó la idea desde el principio. Esta carrera tiene un objetivo social muy valioso: apoyar a niños que sufren desnutrición en comunidades lejanas”, expresó.

María Andrea Abularach muestra su medalla tras ganar el primer lugar en la carrera solidaria que apoya a comunidades afectadas por la desnutrición en Huehuetenango.

Para Abularach, cada paso en la ruta fue también una reflexión para unirse como guatemaltecos y ayudar a los niños y familias.

“Me encanta el lema: Cada kilómetro cuenta. Creo que podemos iniciar desde ahí. Aunque sea un paso pequeño, puede hacer la diferencia, tanto para quienes necesitan ayuda como para quienes la ofrecen. Y, al final, también lo hacemos por nuestra Guatemala”.