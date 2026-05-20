Calor en Guatemala: Insivumeh pronostica lluvias de corta duración y temperaturas de hasta 41°C este 20 de mayo   

El Insivumeh informó cómo serán las temperaturas y las condiciones de lluvia este miércoles 20 de mayo en Guatemala.

El pronosticador Jorge Chinchilla explicó que monitorean el paso de una onda del este, que podría originar el aumento gradual de las lluvias, principalmente del sur al centro del territorio nacional.

Los mayores acumulados de lluvia se registrarán en el occidente, bocacosta y altiplano central, especialmente en sectores montañosos y en la cadena volcánica.

No se descarta la posibilidad de lluvias fuertes de corta duración, con actividad eléctrica, viento fuerte y posible caída de granizo.

En el norte del país, el termómetro marcará entre 38°C y 40°C como máximo.

En los valles del oriente, las temperaturas máximas estarán entre 39°C y 41°C, y en el sur del país, entre 38°C y 39°C.

En el área central del país, la temperatura estará entre 29°C y 31°C.

Para leer más: ¿Cuáles fueron las temperaturas extremas en los últimos 50 años en Guatemala y cuándo se registraron?

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