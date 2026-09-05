Capturan a un hombre por exhibir armas durante el desfile hípico en Jalapa

La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a un hombre de 41 años durante un desfile hípico en Jalapa, señalado de portar armas de fuego, una de ellas sin la licencia correspondiente.

La captura fue realizada por agentes de la Comisaría 22 en la calzada Juan José Bonilla, en Jalapa, donde se desarrollaba el desfile.

Según la PNC, al detenido, identificado como Francisco “N”, le fue localizada una carabina calibre .223, para la cual no presentó la licencia respectiva emitida por la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam).

Además, durante el desfile portaba de manera visible una pistola Jericho calibre 9 mm, junto con tres cargadores. Para esta arma sí presentó la licencia correspondiente.

El hombre fue consignado junto con las armas, cargadores y municiones.

Capturado en desfile hípico de Jalapa por portación ostentosa



PNC ha sido clara en cuanto a anunciar que se consignará a quienes de forma ostentosa porten armas de fuego, aun contando con licencia pic.twitter.com/2pgunVhiIn — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 5, 2026

PNC había advertido sobre controles en desfiles

La captura ocurre semanas después de que la PNC anunciara controles contra la portación ostentosa e ilegal de armas de fuego en actividades con alta afluencia de personas.

El 14 de agosto, la institución informó sobre la implementación permanente del operativo “Ferias Seguras y Desfile”, con el que advirtió que las personas que exhibieran o portaran armas de fuego de manera ostentosa en desfiles hípicos, jaripeos, conciertos, campos de feria y expendios de bebidas alcohólicas serían consignadas y puestas a disposición de un juez.

La PNC también señaló que las armas serían incautadas y que ningún comité de feria, gobierno local, asociación hípica o autoridad civil puede otorgar permisos especiales para portar armas dentro de los perímetros de estas actividades.

La institución recordó además que la Ley de Armas y Municiones establece que quienes poseen licencia deben mantener el arma encubierta y sin ostentación. La normativa contempla sanciones para quienes incurran en portación ostentosa o intimidatoria.

En este caso, la PNC indicó que el detenido sí tenía licencia para la pistola que portaba de forma visible, pero no presentó la autorización correspondiente para la carabina.

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