Recomiendan salir con tiempo: carrera afectará ingreso al Aeropuerto La Aurora este 9 de noviembre

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que este domingo 9 de noviembre se realizará una carrera en cercanías del Zoológico La Aurora, lo cual afectará el ingreso al Aeropuerto Internacional La Aurora.

Por ello, se recomienda a los pasajeros que saldrán del país vía aérea que lleguen con suficiente tiempo de antelación, para evitar contratiempos.

La carrera recorrerá rutas aledañas al bulevar Juan Pablo II, bulevar Liberación y la Calle de los Museos, en la zona 13, lo que podría afectar el tránsito en el sector.

La DGAC sugiere a los viajeros llegar con tiempo adicional para realizar el registro, chequeo y abordaje de los vuelos programados en horas de la mañana.

A correr

La carrera Corre por el Zoo comenzará a las 7 horas, y saldrá el Zoológico La Aurora. Será un recorrido de 5 kilómetros.