Recomiendan salir con tiempo: carrera afectará ingreso al Aeropuerto La Aurora este 9 de noviembre

Recomiendan a los pasajeros que viajarán este domingo 9 de noviembre por la mañana llegar al aeropuerto con suficiente antelación.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) recomienda a los pasajeros llegar con suficiente antelación este domingo 9 de noviembre. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que este domingo 9 de noviembre se realizará una carrera en cercanías del Zoológico La Aurora, lo cual afectará el ingreso al Aeropuerto Internacional La Aurora.

Por ello, se recomienda a los pasajeros que saldrán del país vía aérea que lleguen con suficiente tiempo de antelación, para evitar contratiempos.

La carrera recorrerá rutas aledañas al bulevar Juan Pablo II, bulevar Liberación y la Calle de los Museos, en la zona 13, lo que podría afectar el tránsito en el sector.

La DGAC sugiere a los viajeros llegar con tiempo adicional para realizar el registro, chequeo y abordaje de los vuelos programados en horas de la mañana.

Dos motoristas chocaron de frente en la conexión Naranjo–Minerva, Mixco. El percance, causado por una posible confusión en el carril reversible, dejó heridos a ambos conductores. (Foto Prensa Libre: Impacto Directo)

La carrera Corre por el Zoo comenzará a las 7 horas, y saldrá el Zoológico La Aurora. Será un recorrido de 5 kilómetros.

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

Aeropuerto Internacional La Aurora DGAC Dirección General de Aeronáutica Civil 
