CC suspende provisionalmente cobro de Q15 de peaje en el puente ‘Verónica Mishell’, en Iztapa

La Corte de Constitucionalidad (CC) decretó la suspensión provisional del cobro de peaje de Q15 para vehículos livianos en el puente Verónica Mishell, ubicado en Iztapa, Escuintla, tras admitir una acción de inconstitucionalidad parcial contra disposiciones del Plan de tasas y contribuciones municipales.

La resolución deja en pausa las frases que establecían el pago de Q15 por cruce en la ida y Q15 en la vuelta, incluidas en un acuerdo del Concejo aprobado en 2019 y publicado en el Diario de Centro América en 2021.

La CC consideró que existen indicios de una inconstitucionalidad notoria que podría causar gravámenes irreparables, por lo que ordenó la suspensión con efectos generales, mientras se analiza el fondo del caso.

Además, el tribunal concedió audiencia por 15 días al Concejo de Iztapa y al Ministerio Público, a fin de que presenten sus argumentos dentro del proceso.

El peaje suspendido corresponde al puente Verónica Mishell, que cruza el río María Linda y forma parte de la ruta que conecta Iztapa con Monterrico. En ese tramo, los automovilistas debían pagar Q15 por recorrer 160 metros, un cruce que toma menos de un minuto, un cobro que se volvía más visible durante la temporada veraniega.

El pago se duplicaba al retorno, cuando los viajeros regresaban desde las playas del suroriente hacia la capital y debían cruzar nuevamente el puente.

Ingresos millonarios y proyectos pendientes

Desde su creación, el puente se convirtió en una fuente clave de ingresos para la municipalidad. De acuerdo con investigaciones periodísticas de Ojo con Mi Pisto, el peaje fue planteado originalmente para financiar proyectos turísticos que buscaban convertir a Iztapa en un destino más atractivo, como la limpieza de playas, centros recreativos o infraestructura para visitantes.

Once años después, la comuna ha recibido millones de quetzales anuales por este concepto y ya había logrado cubrir la deuda de 32.5 millones de quetzales que costó la construcción del puente. Sin embargo, el cobro continuó, lo que generó cuestionamientos sobre su legalidad y el destino de los fondos.

Antes de la construcción del puente, los conductores utilizaban un servicio de ferry para cruzar el río. Actualmente, el puente Verónica Mishell es la única vía directa para acceder a playas como Monterrico o Hawaii.

Existe una ruta alterna que conecta Taxisco con La Avellana, pero esta vía requiere reparaciones y no funciona como una opción real para el tránsito regular, lo que convierte el peaje en un pago prácticamente inevitable para usuarios y residentes. En ese lugar es necesario tomar un ferry.

La suspensión ordenada por la CC es provisional y se mantendrá vigente mientras se resuelve el análisis de fondo. El fallo final definirá si el cobro puede restablecerse o si las disposiciones impugnadas sobre el cobro de peaje quedan sin efecto de forma definitiva.

