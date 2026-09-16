Ciudad de Guatemala redujo en 250 toneladas la basura de las fiestas patrias, reporta municipalidad

La cantidad de residuos recolectados en la Ciudad de Guatemala durante las celebraciones patrias bajó de unas 600 toneladas en 2025 a 350 toneladas este año, según datos de la Municipalidad capitalina.

La diferencia es de 250 toneladas, un 41.7 % menos que el año anterior.

Este año, el programa Limpia y Verde desplegó 846 colaboradores y 43 camiones para atender los puntos donde se concentraron los recorridos de antorchas, desfiles y otras actividades entre el 11 y el 15 de septiembre.

La comuna reportó alrededor de 1 mil 500 recorridos de antorchas, desfiles y presentaciones escolares durante ese período.

La cifra de 2026 contrasta con el operativo de 2025, cuando la Municipalidad informó de 600 toneladas retiradas durante las celebraciones. Ese año también se reportó una alta presencia de bolsas de agua, hielo y otros plásticos en las calles.

En Villa Nueva, en tanto, la recolección del 15 de septiembre llegó a aproximadamente 77 toneladas, frente a unas 70 toneladas que se recolectan normalmente en un día, es decir, unas 7 toneladas adicionales.

Para las labores posteriores a los recorridos, desfiles y actividades, Villa Nueva dispuso aproximadamente cuatro cuadrillas de entre ocho y 12 personas cada una. La limpieza de cada actividad tomó entre dos y tres horas.

Este año, Grupo Prensa Libre y Guatevisión promovieron la campaña “Antorcha Limpia”, con el objetivo de incentivar que los recorridos de antorchas se desarrollaran con civismo y sin dejar residuos en las calles. La iniciativa hizo un llamado a disfrutar de la tradición y, al mismo tiempo, cuidar los espacios públicos por donde transitan los participantes.

Prensa Libre consultó a las municipalidades de Santa Catarina Pinula y San José Pinula sobre la cantidad de residuos recolectados durante las celebraciones patrias de 2026, pero al cierre de esta nota no se había recibido respuesta.

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