Clima continuará frío en Guatemala este martes, y en occidente el termómetro podría marcar entre 2 y 6 °C
El Insivumeh informó sobre el desplazamiento de un frente frío y las temperaturas mínimas en Guatemala.
El clima continúa frío en Guatemala la última semana de enero 2026. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)
Ana Pérez, pronosticadora del Insivumeh, informó que el décimo frente frío está saliendo del territorio nacional; sin embargo, prevalece la influencia de alta presión, lo que podría provocar ingreso de humedad desde el mar Caribe y nubosidad en las regiones del centro al norte del país.
Añadió que no se descartan lluvias en sectores de Izabal, la Franja Transversal del Norte, Petén y en algunos sectores del norte de occidente.
El viento predominará del norte en la mayor parte del país, pero en sectores del centro y en los valles de oriente podría acelerarse, con velocidades máximas entre 40 y 50 km/h.
Además, no se descarta un aumento de nubosidad sobre la bocacosta y posibles lluvias.
Pérez agregó que continuará el descenso de la temperatura durante la madrugada y la noche. Los sectores más afectados serán el occidente y el altiplano central.
En Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos y Totonicapán las temperaturas podrían oscilar entre los 2 °C y 6 °C, aunque la sensación térmica podría ser más baja.
En el sur del país se prevé una temperatura entre 32 °C y 34 °C, mientras que en el resto del territorio nacional el termómetro podría marcar entre 24 °C y 26 °C.
