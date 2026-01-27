Clima continuará frío en Guatemala este martes, y en occidente el termómetro podría marcar entre 2 y 6 °C

Ana Pérez, pronosticadora del Insivumeh, informó que el décimo frente frío está saliendo del territorio nacional; sin embargo, prevalece la influencia de alta presión, lo que podría provocar ingreso de humedad desde el mar Caribe y nubosidad en las regiones del centro al norte del país.

Añadió que no se descartan lluvias en sectores de Izabal, la Franja Transversal del Norte, Petén y en algunos sectores del norte de occidente.

El viento predominará del norte en la mayor parte del país, pero en sectores del centro y en los valles de oriente podría acelerarse, con velocidades máximas entre 40 y 50 km/h.

Además, no se descarta un aumento de nubosidad sobre la bocacosta y posibles lluvias.

Pérez agregó que continuará el descenso de la temperatura durante la madrugada y la noche. Los sectores más afectados serán el occidente y el altiplano central.

En Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos y Totonicapán las temperaturas podrían oscilar entre los 2 °C y 6 °C, aunque la sensación térmica podría ser más baja.

En el sur del país se prevé una temperatura entre 32 °C y 34 °C, mientras que en el resto del territorio nacional el termómetro podría marcar entre 24 °C y 26 °C.

