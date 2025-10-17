Clima en Guatemala: Así serán las condiciones de lluvia este fin de semana y el lunes 20 de octubre

En Guatemala han continuado las lluvias y, en ese sentido, el Insivumeh compartió cómo estarán las condiciones del clima para el fin de semana del 18 y 19 de octubre, así como para el lunes 20, que será asueto.

De acuerdo con el pronóstico, se prevén áreas con niebla o neblina en las primeras horas de la mañana, cielo parcialmente nublado que alternará con poca nubosidad, y ambiente cálido y húmedo durante el día.

Además, se esperan lloviznas o lluvias con actividad eléctrica en horas de la tarde y noche en el territorio nacional.

“Las lluvias previstas para este fin de semana se asocian a influencia de baja presión, entrada de humedad de ambos litorales y condiciones locales”, destacó el Insivumeh.

Añadió que los suelos de las regiones del sur al centro del país se encuentran saturados, por lo que no se descartan crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, daños en la red vial y lahares en la cadena volcánica.

Para la meseta central, que incluye la capital, se pronostican áreas con niebla o neblina en las primeras horas de la mañana, cielo parcialmente nublado alternando con nubes dispersas.

También se prevé incremento y desarrollo de nubosidad en la tarde y noche, lo cual originará lloviznas o lluvias acompañadas de actividad eléctrica.

El viento predominará del suroeste, ligero en horas de la tarde; a partir de la noche del domingo, cambiará a norte, también ligero.

Para leer más: Asueto 20 de octubre: Cinco actividades para disfrutar el último fin de semana largo del 2025

Temperaturas máximas:

Ciudad de Guatemala: de 26°C a 28°C

Altiplano central y occidental: de 24°C a 29°C

Regiones del Pacífico: de 32°C a 34°C

Región norte, que incluye Petén: de 32°C a 34°C

Alta Verapaz: de 26°C a 28°C

Regiones del Motagua y valles del oriente: de 33°C a 35°C

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.