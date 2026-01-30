Clima en Guatemala: bajas temperaturas continuarán por paso de frente frío este fin de semana

Según el pronóstico del Insivumeh, en Guatemala, para el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero se prevé frío durante la noche y la madrugada, viento del norte moderado a fuerte, así como lloviznas o lluvias dispersas desde las regiones del norte hacia el centro del país.

Explicó que las lluvias previstas para este fin de semana están asociadas al acercamiento o paso de un frente frío.

El Insivumeh recomienda a la población abrigarse lo mejor posible durante la noche y la madrugada, debido a las bajas temperaturas pronosticadas.

Indicó que el incremento en la velocidad del viento del norte, previsto para inicios de semana, puede ocasionar caída de ramas de árboles, vallas publicitarias y daños en el fluido eléctrico.

En la meseta central —que incluye la capital— habrá áreas con niebla durante las primeras horas de la mañana, poca nubosidad alternando con cielo parcialmente nublado y soleado. También se prevé frío por la noche y la madrugada, especialmente en los altiplanos central y occidental. Se pronostica viento del norte y nordeste, moderado a fuerte, con velocidades entre 50 y 60 km/h.

Para las regiones del Pacífico se espera poca nubosidad, ambiente cálido durante el día e incremento de la nubosidad en horas de la tarde. Habrá viento del suroeste ligero, y viento del norte y nordeste, moderado a fuerte, en la costa de Jutiapa.

Para leer más: Nubes lenticulares: Insivumeh explica sobre el fenómeno captado en Guatemala

En la región del Motagua y Valles del Oriente, se prevé neblina durante las primeras horas de la mañana, poca nubosidad alternando con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lloviznas o lluvias dispersas en zonas de montaña. El viento será del nordeste, de ligero a moderado.

Para la región norte, Caribe y Franja Transversal del Norte, se espera niebla al amanecer y posibilidad de lloviznas o lluvias. El viento será del nordeste, de ligero a moderado.

El Insivumeh añadió que en los últimos días se han registrado bajas temperaturas en el territorio nacional, lo cual es normal para esta época. Las temperaturas mínimas se han mantenido entre 0 y 2 °C en el occidente.

Agregó que, debido a una masa fría y seca que afectará la mayor parte del país durante los próximos días, podrían registrarse temperaturas de entre -2 y 0 °C en el occidente; de 9 a 11 °C en el altiplano central y la Franja Transversal del Norte, y de 12 a 14 °C en la región norte.

Estas condiciones frías predominarán durante la próxima semana. “Es importante aclarar que las temperaturas más bajas durante este mes se presentaron del 5 al 10 de enero, alcanzando valores de -5 °C en Quetzaltenango”, remarcó el Insivumeh.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.