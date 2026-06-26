Clima en Guatemala: cuál es el pronóstico de lluvias para el fin de semana del 27 y 28 de junio 

Para este fin de semana, correspondiente al sábado 27 y domingo 28 de junio, se espera un ambiente lluvioso y cálido en varias regiones de Guatemala, según el boletín del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Las lluvias pronosticadas para este fin de semana se asocian con condiciones locales, el ingreso de humedad desde ambos litorales y el paso o acercamiento de una onda del este.

De acuerdo con el Insivumeh, las condiciones meteorológicas favorecen el registro de tormentas locales severas durante la tarde.

También se prevén áreas con niebla en las primeras horas de la mañana y de la noche, ambiente cálido y húmedo, así como lluvias acompañadas de actividad eléctrica por la tarde y noche.

En la Meseta Central, que incluye la capital, se espera poca nubosidad alternando con cielo parcialmente nublado, ambiente cálido y húmedo. Además, habrá incremento y desarrollo de nubosidad durante la tarde y noche, con lloviznas o lluvias acompañadas de actividad eléctrica. El viento soplará del nordeste, ligero, con cambio al sur por la tarde.

Las temperaturas máximas en la capital oscilarán entre 26°C y 28°C, mientras que en el altiplano central y occidental estarán entre 23°C y 29°C.

En la región del Pacífico habrá poca nubosidad y ambiente cálido y húmedo durante el día. Por la tarde y noche aumentará la nubosidad, con lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica. Las temperaturas máximas estarán entre 34°C y 36°C.

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En la región del Motagua y los valles de Oriente se espera niebla matutina, poca nubosidad alternando con cielo parcialmente nublado y ambiente cálido y húmedo durante el día. En la tarde aumentará la nubosidad, con posibilidad de lluvias dispersas y actividad eléctrica. Las temperaturas máximas oscilarán entre 36°C y 38°C.

Para la región norte, Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte, el pronóstico indica ambiente cálido y húmedo, con posibilidad de lluvias. Las temperaturas máximas estarán entre 26°C y 37°C.

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