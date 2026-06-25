Clima en Guatemala: cuál es el pronóstico de lluvias y temperaturas máximas para este 25 de junio 

El Centro de Análisis y Pronósticos del Insivumeh detalló cómo serán las condiciones del clima para este jueves 25 de junio y en qué regiones se prevén lluvias.

Ana Pérez, pronosticadora, indicó que se espera que continúe el ingreso de humedad desde ambos litorales, principalmente del mar Caribe.

El ingreso de humedad provocará lluvias en la bocacosta, el sur de Occidente y sectores de la Franja Transversal del Norte y el Caribe, donde podrían registrarse acumulados altos durante la tarde y las precipitaciones podrían extenderse durante la noche.

Según Pérez, estas lluvias estarían acompañadas de actividad eléctrica y no se descarta la presencia de lluvias de carácter local en otros sectores del país.

Continúa el ambiente cálido en el sur y el norte del territorio nacional, aunque en sectores de Occidente y parte de la Franja Transversal del Norte la abundante nubosidad podría favorecer temperaturas más frescas, con máximas de entre 23 °C y 25 °C.

En el altiplano central, las temperaturas máximas continuarán oscilando entre 28 °C y 30 °C al mediodía.

Durante la noche prevalecerán nublados parciales en gran parte del país.

En sectores de la bocacosta, el sur y el Caribe, las lluvias acompañadas de actividad eléctrica podrían extenderse hasta la madrugada del viernes.

Las condiciones son favorables para la formación de tormentas locales severas, con abundante lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo, las cuales podrían ocasionar crecida de ríos, inundaciones, movimientos en masa o lahares en la cadena volcánica.

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