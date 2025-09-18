Clima en Guatemala: Este jueves habrá lluvias por el paso de una onda del este y posibles tormentas locales severas

Guatemala ha registrado lluvias en las últimas semanas y, en las últimas horas, se han reportado daños en la red vial, inundaciones y una persona fallecida.



La temporada de lluvias continúa y, en ese sentido, el Insivumeh compartió el pronóstico del clima para este jueves 18 de septiembre.



José María Rodríguez, pronosticador del Insivumeh, indicó que para este jueves se prevé el paso de una onda del este, la cual mantendrá un ambiente húmedo en el territorio nacional.



Sin embargo, en el transcurso del día podría haber periodos cortos de sol, aunque por la tarde se esperan lluvias con actividad eléctrica.





Las lluvias se esperan en la mayor parte del país, y los mayores acumulados serán del sur al centro, en el occidente, en algunas zonas del Caribe, valles de oriente y en la Franja Transversal del Norte.



Las precipitaciones podrían prolongarse hasta la noche; además, las condiciones atmosféricas favorecen la presencia de tormentas locales severas, con abundante lluvia, viento fuerte y actividad eléctrica.



Rodríguez indicó que podría haber crecida repentina de ríos, inundaciones, derrumbes, lahares en la cadena volcánica y daños a la red vial del país.

