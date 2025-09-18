Daños por lluvias en Guatemala: reportan una mujer fallecida, inundaciones, derrumbes y caída de árboles

Las lluvias de las últimas horas han provocado derrumbes, caída de árboles e inundaciones en Guatemala, según reportes de cuerpos de socorro, autoridades de tránsito y de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital informó sobre la caída de un árbol en la 13 calle de la zona 11.

La PMT de Mixco reportó un derrumbe en el kilómetro 23 de la ruta Interamericana, con dirección a San Lucas Sacatepéquez. También se produjo otro derrumbe en el bulevar Villa Deportiva, hacia Las Charcas.

Un derrumbe se registró en el sector La Toma, San José Chacayá, Sololá, lo que afectó el paso de vehículos.

La Conred reportó una inundación en la Ruta Nacional 18, en Quezaltepeque, Chiquimula. La corriente arrastró lodo y piedras hacia la carretera.

Varias viviendas resultaron afectadas por una inundación en Boca del Monte, Villa Canales, donde algunas calles quedaron saturadas por una corriente de lodo.

El paso vehicular estuvo interrumpido por la caída de un árbol en la aldea Pasmolón, Tactic, Alta Verapaz. Una brigada retiró las ramas de la carretera.

La crecida de un río causó una inundación en viviendas de la zona 2 de Ixcán, Quiché, donde las pertenencias de los pobladores resultaron afectadas.

Además, se registró el colapso de un muro perimetral que dañó una vivienda en la colonia Guajitos, zona 21 de la capital.

#Quiché Crecida de río generó inundación en viviendas ubicadas en zona 2 del municipio de Ixcán, Quiché. Se realizó Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).



Fotografías: Sistema CONRED. pic.twitter.com/xr7cgzVMQ3 — CONRED (@ConredGuatemala) September 18, 2025

Una mujer muerta tras ser arrastrada por un río

Los Bomberos Voluntarios informaron que dos personas que viajaban en una motocicleta fueron arrastradas por un río crecido en la comunidad San Sur, en el límite entre San Vicente Pacaya y Escuintla.

Tras una búsqueda, los bomberos rescataron a un hombre; sin embargo, una mujer fue localizada sin vida a cinco kilómetros del lugar del incidente.

Los socorristas añadieron que, debido a las fuertes lluvias, se movilizaron al caserío El Oreganal, Teculután, Zacapa, para evaluar viviendas y apoyar la evacuación de familias, si fuera necesario.

El mismo cuerpo de socorro reportó derrumbes en los kilómetros 123, 125 y 129 de la ruta Interamericana.

En otro incidente, un árbol cayó sobre un mototaxi en el barrio El Carmen, Chinique, Quiché. Una persona quedó atrapada, por lo que fue rescatada con equipo hidráulico y llevada a un hospital con politraumatismo.

La Conred también informó que se formó un socavón en el kilómetro 235, RN-18, Esquipulas, Chiquimula.

Un árbol cayó sobre un mototaxi en Chinique, Quiché. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

