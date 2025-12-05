Clima en Guatemala: fin de semana del 6 y 7 de diciembre estará marcado por viento frío y posibles lloviznas

Para el fin de semana del sábado 6 y domingo 7 de diciembre se prevé clima frío en Guatemala, según el boletín del Insivumeh.



Se espera viento frío del norte, áreas con niebla o neblina en las primeras horas de la mañana y la noche, poca nubosidad durante el día, con incremento por la tarde y noche.



También se pronostica ambiente frío durante la noche y madrugada en los altiplanos central y occidental.



A partir de la noche del domingo se espera incremento de nubosidad y posibilidad de lloviznas o lluvias que podrían continuar al inicio de la semana.





El viento del norte tenderá a incrementarse gradualmente, agregó el Insivumeh.



Además, indicó que existen condiciones meteorológicas propicias para heladas en los altiplanos central y occidental.

Según el pronóstico, en la meseta central —que incluye la capital— el clima estará soleado durante el día, con incremento de nubosidad por la tarde y posibilidad de lloviznas o lluvias dispersas. El viento será del norte o nordeste, con posibilidad de cambiar al sur en horas vespertinas.



Las temperaturas máximas para la capital oscilarán entre 26 °C y 28 °C; para el altiplano central y occidental, entre 23°C y 28 °C.

En el Pacífico, Petén, Caribe y Franja Transversal del Norte se prevén áreas con niebla o neblina y posibilidad de lluvias dispersas.



En la región del Motagua y los valles del oriente se pronostica poca nubosidad, ambiente soleado e incremento de nubosidad por la tarde en zonas montañosas.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.