Clima en Guatemala: lloviznas o lluvias locales y calor en algunas regiones para este 3 de diciembre

El Insivumeh compartió cómo estará el clima en Guatemala este miércoles 3 de diciembre.

José María Rodríguez, pronosticador, explicó que el país continúa bajo la influencia de un sistema de alta presión, principalmente del norte al centro del territorio nacional.

Además, se prevén lloviznas o lluvias locales, sobre todo en el Caribe, la Franja Transversal del Norte, la bocacosta, el suroccidente y el sur del altiplano central.

Las temperaturas más bajas podrían registrarse en el occidente, donde el termómetro podría marcar entre 1 °C y 3 °C.

Mientras que las más altas podrían presentarse en la costa sur, litoral Pacífico, valles de oriente y la Franja Transversal del Norte, con valores entre 33 °C y 35 °C.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres recomendó a la población abrigarse bien durante la noche y la madrugada, especialmente en los sectores de mayor elevación.

