Clima en Guatemala: onda del este aumentará posibilidad de lluvias el fin de semana del 23 y 24 de agosto 

De acuerdo con el análisis meteorológico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), para este fin de semana del 23 y 24 de agosto el acercamiento de una onda del este incrementará la posibilidad de lluvias y fuertes vientos en varias regiones del país.

Añadió que las lluvias previstas también se asocian a la influencia de baja presión y condiciones locales. Aunque, al tomar en cuenta las condiciones meteorológicas actuales, no se descarta que puedan presentarse tormentas locales severas.

Según el pronóstico, en la meseta central, así como en las regiones norte, del Motagua y los valles del oriente, se registrarán áreas con niebla en las primeras horas de la mañana, seguidas de poca nubosidad, alternando con cielos parcialmente nublados.

Durante la tarde y noche se esperan lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica, con ambiente cálido y húmedo a lo largo del día.

En Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte, las condiciones serán similares, con presencia de niebla matutina y aumento de nubosidad en horas de la tarde, acompañadas de lluvias dispersas. En estas regiones el viento será de ligero a moderado.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres recomendó a la población atender las disposiciones de las autoridades locales, no cruzar ríos crecidos o calles inundadas, preparar la mochila de las 72 horas y reportar cualquier emergencia al número 119.

Temperaturas máximas:

La capital: de 27 °C a 29 °C

Altiplano central y occidental: de 25 °C a 30 °C

Regiones del Pacífico: de 34 °C a 36 °C

Región norte, que incluye Petén: de 36 °C a 38 °C

Alta Verapaz: de 28 °C a 30 °C

Región del Motagua y valles del oriente: de 37 °C a 39 °C

