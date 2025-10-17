Cómo estará el clima en Antigua Guatemala para este fin de semana del 18 y 19 de octubre

En Guatemala será un fin de semana largo, ya que el lunes 20 de octubre se conmemorará el Día de la Revolución.



Es decir, muchas personas descansarán durante tres días: el 18, 19 y 20 de octubre, por lo que aprovecharán este tiempo para visitar lugares como Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

De acuerdo con el boletín compartido por el Insivumeh, para este fin de semana extendido, en la meseta central —que incluye Antigua Guatemala— habrá áreas con niebla o neblina en las primeras horas de la mañana, nublados parciales alternando con nubes dispersas.



Además, se prevé incremento y desarrollo de nubosidad por la tarde y noche, lo que originará lloviznas y/o lluvias acompañadas de actividad eléctrica.

El viento predominará del suroeste, ligero, en horas de la tarde; a partir de la noche del domingo, se espera viento norte, también ligero.

El Insivumeh explicó que las lluvias previstas para este fin de semana se asocian a la influencia de un sistema de baja presión, la entrada de humedad de ambos litorales y condiciones locales.



Advirtió que los suelos de regiones del sur al centro del país se encuentran saturados, por lo que no se descartan crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, daños en la red vial y posibles lahares en la cadena volcánica.

