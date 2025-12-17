Cómo queda el horario de restricción al transporte pesado por Navidad y Año Nuevo

El Ministerio de Comunicaciones publicó este miércoles 17 de diciembre en el Diario de Centro América el Acuerdo 2031-2025, en el que se establecen restricciones de horario para la circulación del transporte pesado durante Navidad y Año Nuevo.

La medida prohíbe la circulación del transporte de carga pesada en todo el territorio nacional desde el miércoles 24 de diciembre, a partir de las 12 horas, hasta el jueves 25, a las 24 horas. Para Año Nuevo, la restricción comenzará el miércoles 31 de diciembre, al mediodía, y concluirá el jueves 1 de enero de 2026, a las 24 horas.

“Se exceptúan de esta restricción los transportes de carga pesada que trasladan productos perecederos, alimentos, bebidas, combustibles, equipo audiovisual para eventos autorizados, así como las grúas, por tratarse de equipo de servicio”, detalla el acuerdo.

Se define como transporte de carga pesada a aquel cuyo peso bruto sea superior a 3.5 toneladas métricas.

Además, se aclara que los vehículos exceptuados de la medida no necesitan portar un permiso especial emitido por la Dirección General de Transporte, siendo suficiente presentar la documentación que ampare el traslado de los productos.

Según el acuerdo, se permitirá la circulación del transporte de carga pesada únicamente del kilómetro 290 de la ruta al Atlántico a la terminal ferroviaria de Puerto Barrios y a las instalaciones del Puerto Santo Tomás de Castilla, en Izabal. También, del kilómetro 80 de la ruta al Pacífico hacia las instalaciones del Puerto Quetzal, el kilómetro 104 de la carretera CA-09 Sur y el kilómetro 114 de la misma ruta.

