Comuna de Mixco informa sobre los trabajos en hundimiento del km 16 de la ruta Interamericana 

La Municipalidad de Mixco informó sobre los trabajos de reparación efectuados en el área del hundimiento registrado en el kilómetro 16 de la ruta Interamericana, con dirección hacia occidente.

Mynor Espinoza, vocero de la comuna, destacó la importancia de las reparaciones, pues, según estimaciones, por el lugar transitan diariamente unos 160 mil vehículos hacia los departamentos del occidente del país.

Añadió que, a las 2 de la madrugada de este miércoles 14 de octubre, el personal concluyó las labores de reparación, para las cuales se utilizó tubería de 36 pulgadas de diámetro y varios camiones de material selecto. Indicó que está prevista la aplicación de una capa asfáltica.

El vocero confirmó que este miércoles ya se permite el paso de vehículos por el sector.

Espinoza afirmó: “Este reparo no lo hizo Covial ni el Ministerio de Comunicaciones, lo ejecutó la Municipalidad de Mixco tras la orden que diera el alcalde Neto Bran de no esperar más de 48 horas para que iniciara dicha cartera los trabajos”.

Covial explica las causas del hundimiento

Por su parte, la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) informó, mediante un comunicado, que su personal técnico evaluó el área afectada.

“Desde las primeras horas del día, personal técnico de Covial realizó la evaluación del área afectada. La inspección determinó que el incidente se originó por el taponamiento de una tubería transversal, provocado por una llanta”, indicó.

“De manera inmediata, Covial coordinó la movilización de maquinaria especializada, personal técnico y materiales para intervenir el área, conforme a los protocolos de atención a emergencias en la red vial nacional”, añadió.

La entidad explicó que, como parte de dicho protocolo, solicitó formalmente el apoyo de la Municipalidad de Mixco para regular el tránsito e instalar señalización preventiva en el sector.

“No obstante, las autoridades locales informaron que, por instrucciones del alcalde municipal, la atención de la emergencia sería asumida en su totalidad por la comuna de Mixco”, señaló Covial.

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La institución agregó que ejecuta todas sus intervenciones “bajo criterios y estándares técnicos que garantizan la calidad y seguridad de los trabajos”.

“En virtud de que la atención de la presente emergencia fue asumida por la Municipalidad de Mixco, la responsabilidad sobre la ejecución y resultados de los trabajos en dicho punto corresponde a dicha comuna”, puntualizó.

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