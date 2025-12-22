Comuna informa horarios del Transmetro y TuBus por Nochebuena y Navidad

Comunitario

Comuna informa horarios del Transmetro y TuBus por Nochebuena y Navidad

La comuna informó cuáles serán los horarios del servicio de las unidades del Transmetro y TuBus el 23, 24 y 25 de diciembre.

|

time-clock

La comuna compartió los horarios del Transmetro y Tu Bus por la Navidad. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

La comuna capitalina compartió los horarios del servicio de las unidades del Transmetro y TuBus para el 23, 24 y 25 de diciembre.

Informó que los usuarios pueden suscribirse a su canal oficial de WhatsApp.

Por ese medio publicarán actualizaciones en tiempo real sobre desvíos, ajustes operativos, mantenimientos o cierres temporales en las líneas del Transmetro y de TuBus.

Según la información, el 23 y 24 de diciembre el servicio comenzará entre las 4.30 y 5 horas, de acuerdo con la línea, y el cierre variará según la ruta.

Mientras que el 25 las unidades comenzarán a operar a las 7 horas y finalizarán entre las 18 y 19 horas, según la ruta del Transmetro o TuBus.

De acuerdo con la comuna, todas las unidades cuentan con espacios específicos para sillas de ruedas con cinturones de seguridad, así como asientos amarillos señalizados para uso exclusivo de personas de la tercera edad, mujeres embarazadas o personas con discapacidad.

Horarios del Transmetro

Cómo queda el horario de restricción al transporte pesado por Navidad y Año Nuevo

Horario de TuBus

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Año nuevo Navidad Transmetro TuBus 
