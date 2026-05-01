Conmemoran el Día del Trabajo con una marcha en la capital, este 1 de mayo

Cientos de trabajadores agremiados a distintos sindicatos realizaron este 1 de mayo la marcha en conmemoración del Día Internacional del Trabajo, que recorrió las zonas 5 y 1 de la capital.

Desde las primeras horas de la mañana de este viernes, los trabajadores se reunieron en el Monumento al Trabajo, conocido como “el Muñecón”, ubicado en la 27 calle de la zona 5, desde donde enfilaron hacia el Puente Olímpico, en la misma zona, luego hacia la municipalidad capitalina, para continuar sobre la Sexta Avenida de la zona 1 con rumbo a la Plaza de la Constitución.

Con pancartas con mensajes alusivos al derecho al trabajo y las libertades laborales, los participantes realizaron su recorrido sin inconvenientes.

Francisco Mendoza, coordinador del Concejo Político de Sindicatos Globales de Guatemala, indicó que durante la marcha participaron representantes sindicales de trabajadores de los sectores privado y público, del sector independiente, así como de las municipalidades del país, del sector campesino e indígena y trabajadores por cuenta propia.

“Este primero de mayo estamos conmemorando un año más de lucha sindical recordando el movimiento trabajador que en 1886 murieron al exigir el derecho y de más y mejores condiciones de trabajo para una vida digna. En Guatemala los trabajadores y las trabajadoras somos importantes para el desarrollo económico y social tanto en este país, como en todo el mundo, ya que somos generadores de riqueza también”, afirmó Mendoza.

Entre las principales exigencias planteadas durante la marcha, Mendoza indicó que solicitan que “se respeten los derechos laborales y sindicales, así como más y mejores condiciones de trabajo”.

También indicó que es necesario que tanto en el sector privado como en el sector agrícola se “reconozcan los derechos de los trabajadores, ya que la única forma de que Guatemala salga adelante es que se tengan oportunidades de empleo con condiciones decentes de trabajo y que se permita la libertad sindical y la negociación colectiva”.

Regulan el tránsito

Ante la ausencia de personal de la Policía Municipal de Tránsito de la ciudad, miembros del comité de orden de la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG) llevaron a cabo actividades de regulación del tránsito.

Durante el recorrido efectuaron algunos desvíos de vehículos que transitaban por calles y avenidas por donde avanzó la marcha.

A su arribo a la plaza central, los representantes de los trabajadores realizaron varios discursos y pronunciamientos en favor del respeto de las garantías laborales y constitucionales de las cuales gozan los trabajadores de los diferentes sectores del país.

Reconocimiento a su labor

Durante la mañana de este viernes 1 de mayo, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) emitió un comunicado por medio del cual reconoce la importancia de la labor que realizan los trabajadores de los distintos sectores en todo el país.

“La Constitución Política de la República de Guatemala reconoce derechos fundamentales en el trabajo, entre ellos la libre elección de empleo, la remuneración equitativa, la igualdad de salario para igual trabajo prestado, protección del salario, la protección contra el despido injustificado, una jornada laboral adecuada, el descanso semanal, las vacaciones, la sindicalización libre y la protección especial a grupos en condición de vulnerabilidad. Estos derechos colocan a la persona trabajadora como titular de garantías orientadas a proteger su bienestar integral y el de su familia”, indica el comunicado.

También hace énfasis en los convenios y compromisos ratificados internacionalmente por Guatemala en defensa de los trabajadores, así como de sus derechos laborales y la erradicación del trabajo infantil, entre otros temas.

“El Estado de Guatemala ha asumido compromisos internacionales mediante la ratificación de convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, entre ellos el Convenio 87 sobre la libertad sindical, el Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, los Convenios 29 y 105 sobre la eliminación de trabajo forzoso, los Convenios 138 y 182 sobre la erradicación del trabajo infantil, el Convenio 100 sobre igualdad de remuneración y el Convenio 111 sobre no discriminación en el empleo y la ocupación”, según se indica.

Más de 8 millones de trabajadores en Guatemala

La cartera de Trabajo también indicó que en Guatemala hay más de 8.2 millones de trabajadores que integran la fuerza laboral y productiva del país. También enfatiza que aún “persisten desafíos importantes en el mercado laboral”, los cuales requieren atención sostenida, ya que, según las estimaciones, el 66.2% de los trabajadores se desempeña en el sector informal, mientras que un 13.6% se encuentra en condición de subempleo.

En este sentido, el Ministerio de Trabajo indicó que se trabaja en acciones como la formalización progresiva del empleo, la reducción del subempleo, la igualdad de oportunidades, la seguridad y salud en el trabajo y el fortalecimiento de la inspección laboral, que constituyen prioridades estratégicas para avanzar hacia un mercado laboral más justo, inclusivo y productivo.

Origen de la conmemoración del Día del Trabajador

La conmemoración del Día del Trabajador surgió en distintos países, entre ellos Guatemala, para recordar la lucha del movimiento obrero de 1886 en Chicago, Estados Unidos, donde las condiciones laborales para los trabajadores eran muy precarias en comparación con otros estados. Entre los días 1, 2 y 3 de mayo se suscitaron huelgas en demanda de mejores condiciones laborales, las cuales fueron disueltas de forma violenta por la policía de la ciudad, lo que dejó varios trabajadores muertos y heridos a consecuencia de disparos de arma de fuego.

A las víctimas se les recuerda como los “Mártires de Chicago”, debido a los violentos incidentes de Haymarket ocurridos en esas fechas.