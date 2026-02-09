Salario mínimo 2027: juramentan a comisiones paritarias y se espera la discusión de dos aspectos claves

El Acuerdo Gubernativo número 1, divulgado por el Mintrab en el diario oficial, establece que el período de gestión inicia el 8 de febrero por el plazo de dos años.

Las Comisiones paritarias tienen a su cargo la discusión del salario mínimo de cada año, informes o propuestas que posteriormente se trasladan a la Comisión Nacional del Salario (CNS), como parte del proceso de fijación de la paga mínima.

Para el período en mención se conformaron seis comisiones paritarias divididas en dos circunscripciones económicas (CE), una es la CE1 que conforma el departamento de Guatemala, y la CE 2 conformada por el resto de departamentos del país, así como por tres actividades económicas cada una.

Se espera que aborden dos temas claves: la continuidad de las circunscripciones económicas, dado que ya se tienen tres años de datos y la discusión sobre la propuesta del sector empleador acerca de establecer una guía para definir el salario mínimo.

Al consultarle a Damarys Oliva, viceministra de Trabajo, sobre los temas que se podrían abordar, la funcionaria dijo que pueden ser dos aspectos importantes, pero que cada comisión se organiza y define cómo llevarán a cabo sus reuniones ordinarias y extraordinarias, y los temas que se van a abordar, donde podrían ser esos temas mencionados, porque luego cada paritaria traslada a la CNS las posturas.

Oliva dijo que esperan que este año se logre un consenso en las comisiones paritarias sin dejar de lado la importancia que tiene el salario para el sector trabajador, sumamente importante para el día a día, para tener un salario digno y tampoco se puede dejar de lado el tema del sector empleador en cuanto a la productividad que se debe tomar muy en cuenta para poder escalonar el salario mínimo.

Por lo anterior, afirmó Oliva como gobierno se tienen diferentes desafíos para provocar ese consenso. Luego de juramentadas las paritarias, se espera también que se convoque a la primera reunión de CNS para este año.

Inspecciones salario mínimo 2026

Respecto al salario mínimo del año pasado, la funcionaria dijo que se prevén efectuar 3 mil 600 inspecciones para verificar el cumplimiento de ese pago.

En el 2024 se visitaron más de 250 empresas, según datos del Mintrab.

Cómo quedan las comisiones

La CE 1 no agrícola

Presidencia. funcionarios, titular y suplente, de la Inspección General de Trabajo que serán designados por el Mintrab, siempre que reúnan las calidades requeridas por ley.

Representantes de las organizaciones de trabajadores. Titulares: Sergio Francisco Sequen y Manolo Walder Ramirez. Suplente: Axel Manuel Godinez Rodriguez

Representantes de las organizaciones de empleadores. Titulares: María Luz Herminia Vigil Herrera y Claudia María Pérez Alvarez de Ruano. Suplente: Víctor Rolando Rodríguez Flores.

CE 1 de actividades agrícolas

Presidencia. funcionarios, titular y suplente, de la Inspección General de Trabajo que serán designados por el Mintrab.

Representantes de las organizaciones de trabajadores. Titulares: Efrain Canel Chamalé, Rafael Emilio Aguilar Velásquez. Suplente: Marcelino De Jesús García Pérez.

Representantes de las organizaciones de empleadores. Titulares: Hilda Marlene de Jesús Mazariegos España, Karen Eugenia Chinchilla Arévalo. Suplente: Carlos Alfredo Nájera Castillo.

CE 1 para actividad exportadora y de maquila

Presidencia: funcionarios, titular y suplente, de la Inspección General de Trabajo que serán designados por el Ministro.

Representantes de las organizaciones de trabajadores. Titulares: Rodrigo Eugenio Hernández Boche, Walter Ignacio Rodríguez Gómez. Suplente: Saulo Samuel Soto Vásquez.

Representantes de las organizaciones de empleadores. Titulares: Rolando Figueroa Pérez, Jorge Eduardo Chang Aquino. Suplente: Orlando Eulalio Solórzano Barrios.

Juramentación de los integrantes de las Comisiones Paritarias 2026-2027. (Foto Prensa Libre: Cortesía Mintrab).

CE2 actividades no agrícolas

Presidencia: funcionarios, titular y suplente, de la Inspección General de Trabajo que serán designados por el Ministro.

Representantes de las organizaciones de trabajadores. Titulares: César Amaury Pixtun Javier, Juan Francisco González Flores. Suplente: Jairo Ortiz Patzán.

Representantes de las organizaciones de empleadores. Titulares: William Isaac Toj Elías, Karen Verónica Cordón Ortiz de Ávila. Suplente: Edson Edmundo Salazar García.

CE2 de actividades agrícolas

Presidencia: funcionarios, titular y suplente, de la Inspección General de Trabajo que serán designados por el Ministro.

Representantes de las organizaciones de trabajadores. Titulares: César Humberto Guerra López, Marco Tulio Zenteno Quezada. Suplente: Manuel De Jesús Rivas Enamorado

Representantes de las organizaciones de empleadores. Titulares: Edgar Leonel Quijada Lemus, Ulises Danilo Maldonado López. Suplente: Magdall Martínez Leiva.

CE2 para la actividad exportadora y de maquila

Presidencia: funcionarios, titular y suplente, de la Inspección General de Trabajo que serán designados por el Ministro.

Representantes de las organizaciones de trabajadores. Titulares: Vera Analiz Valvert Gamboa, Irma Esperanza Aguilar Saavedra. Suplente: Elmer Alexander Portillo Garcia.

Representantes de las organizaciones de empleadores. Titulares: Mario René Bethancourt Salazar, Percy Iván Aguilar Mazariegos. Suplente: Pedro Belarmino Solares Santos.

En el 2025 de los representantes de presidencia o de gobierno en las comisiones paritarias también surgieron propuestas de aumento para el salario mínimo del 2026. En la CE1 no agrícola se propuso un incremento del 12% y en la CE2 no agrícola un 10%. Finalmente el presidente de la República estableció un 7.5%.