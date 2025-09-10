Conred afirma que está habilitado el paso en el km 281 de la ruta CA-13, Lívingston, tras hundimiento

Un hundimiento se registró en el kilómetro 281 de la CA-13, ruta hacia Petén, en aldea Cooperativa, San Antonio Sejá, Lívingston, Izabal.

Medios locales informaron que el hundimiento ocurrió el martes 9 de septiembre y abarcó ambos carriles.

Por lo sucedido, los pilotos buscaron rutas alternas, mientras que en el lugar se formaron largas filas de vehículos.

Este miércoles 10 de septiembre, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres informó que, en coordinación con la Unidad Ejecutora de Conservación Vial y la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, se realizaron las acciones de reparación correspondientes y se habilitaron ambas vías.

En declaraciones a Prensa Libre, Hendry Andrade, concejal primero de la Municipalidad de Lívingston, indicó el martes que solicitaron al Ministerio de Comunicaciones la intervención inmediata del tramo, donde una tubería colapsó y el relleno colocado se vio afectado por el agua de lluvia.

Añadió que la comuna, por medio del Juzgado de Asuntos Municipales, ha dado seguimiento al caso del hundimiento en el referido kilómetro.

Indicó que vecinos se han quejado de que, por trabajos en una propiedad privada, colapsó la tubería que pasa por la carretera.

El 10 de agosto recién pasado también se registró un hundimiento en esta vía importante para el país, principalmente para el transporte pesado, por ser la conexión entre la Franja Transversal del Norte, Petén y Belice.

