Conred detalla cómo avanza el proceso de ayuda a damnificados por temblores en tres departamentos en 2025

La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Claudinne Ogaldes, en conferencia de prensa este miércoles 4 de febrero informó que 7 mil cuatro familias son las afectadas por los temblores en 2025 en Sacatepéquez, Escuintla y Jutiapa.

Añadió que el 2 de febrero entregaron el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) las notas de verificación de emergencias de Sacatepéquez.

Agregó que hubo una reunión con los alcaldes de ese departamento y la Gobernación para indicar que van a entregar por semana las notas de verificación.

Para el 9 de febrero está previsto entregar las de Escuintla, la siguiente semana las de Jutiapa.

Luego, cada familia afectada tiene que armar su expediente, que tiene que contener nota de verificación de emergencia, copia del Documento Personal de Identificación y el certificado de propiedad de vivienda, esto lo tienen que entregar en el Mides.

El referido proceso es para que les asignen los fondos para la ayuda y para ello el Ministerio de Finanzas asignó el presupuesto al Mides.

Ogaldes explicó que la ayuda será en un solo pago de acuerdo con el daño leve, moderado o severo en las viviendas, aunque no precisó el monto para las familias.

Añadió que el proceso también dependerá de cuánto se tarden los damnificados en armar su expediente.

En julio de 2025, Guatemala fue sacudida por una serie de temblores que causaron daños y muertos en Sacatepéquez y Jutiapa.

La tarde del 8 de julio, el país fue afectado por fuertes temblores que causaron alarma entre la población.

