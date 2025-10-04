Continúan patrullajes en Hospital Roosevelt tras amenazas hacia cuerpo médico

Luego de informar esta semana sobre amenazas recibidas por el cuerpo médico, el Hospital Roosevelt actualizó este 4 de octubre los protocolos de seguridad implementados en los alrededores del nosocomio.

Por medio del área de Comunicación Social del Hospital se detalló que las medidas de seguridad continúan este sábado, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC).

"Actualmente se cuenta con la presencia permanente de elementos policiales, los cuales realizan rondas de vigilancia a pie y motorizadas", detalla el hospital.

También se lleva a cabo vigilancia perimetral en todas las áreas del hospital.

"Además, los agentes del Departamento de Resguardo y Vigilancia del centro asistencial han intensificado los controles de ingreso para las visitas a pacientes hospitalizados", agrega el hospital.

Esta semana el Hospital Roosevelt denunció que el cuerpo médico recibió amenazas vía telefónica. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Varias fotografías tomadas por el equipo de Prensa Libre muestran a agentes policiales en los alrededores del hospital.

Fue el pasado jueves 2 de octubre, alrededor de las 13 horas, cuando el hospital recibió amenazas vía telefónica en contra del cuerpo médico.

Las medidas de seguridad en el hospital Roosevelt continúan este 4 de octubre. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Inmediatamente se activaron los protocolos de seguridad en los alrededores del hospital, además de que se remitió la denuncia al Ministerio Público.

La División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) acompaña el caso y mantiene presencia en el lugar mientras se desarrolla la investigación.

