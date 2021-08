Coronavirus en Guatemala: autoridades locales en departamentos con variante delta aún no toman medidas adicionales

Los departamentos de origen de los pacientes contagiados con esa variante son Guatemala, con 22 casos; Alta Verapaz, 4; Sacatepéquez, 2; Totonicapán, 1, y San Marcos, 1.

Entre los departamentos en mención se encuentran dos de los que tienen peor cobertura en cuanto a vacunación: Alta Verapaz solo ha inmunizado al 15.8% de su población, equivalente a 121 mil 172 personas, y Totonicapán al 19%, correspondiente a 54 mil 514 personas.

Guatemala y Sacatepéquez son de los departamentos con mayor cobertura de vacunas.

Consultados al respecto, funcionarios locales en estos departamentos dijeron que hasta ayer no habían establecido o impulsado nuevas medidas de control o restricción basadas en los datos de la nueva variante, incluso, varios dijeron que no han sido informados por parte de esa institución.

Algunos consideran que como ente rector del tema es ese Ministerio el que debe decidir si establece otras medidas.

Guatemala

Por ejemplo, el Gobernador departamental de Guatemala, Carlos Waldemar Barillas, comentó que Salud no les ha trasladado más información al respecto de la presencia de la variante delta en el departamento.

Indicó que el jueves recién pasado la Gobernación y los alcaldes de los municipios que conforman el departamento de Guatemala, tuvieron una reunión con el presidente Alejandro Giammattei, pero fue para hacerles un llamado a los jefes ediles para que concienticen a la población para vacunarse y para que controlen aforos en los mercados.

Los alcaldes expresaron la disposición de hacerlo y cada uno establecerá sus medidas, agregó Barillas. Comentó que en el departamento solo dos municipios están en naranja y el resto en rojo. Mencionó que alcaldes han cerrado parques. En Amatitlán, el jefe edil prohibió el uso de la playa pública del Lago, y otros controles como evitar reuniones en la Laguna de Calderas.

Algunos alcaldes siguen controlando el aforo de los buses como una forma de evitar más contagios y han emitido sanciones por medio de las policías municipales de tránsito, añadió.

Se consultó, por medio de las oficinas de comunicación social, a las comunas de Guatemala y Villa Nueva acerca de medidas que podrían implementar por la variante delta, pero no respondieron a una solicitud de comentarios.

Alta Verapaz

El gobernador de Alta Verapaz, Romel Veliz, dijo que hasta el sábado 28 de agosto por la noche, el Ministerio de Salud les confirmó oficialmente la presencia de un caso de la variante delta, y añadió que el lunes sostendrán una reunión con la epidemióloga de Salud asignada al departamento para discutir qué otras medidas podrían adoptarse.

Por ahora, agregó Veliz, siguen trabajando en normas de prevención, invitar a la población a seguir esas disposiciones y que se vacunen.

El funcionario indicó que el viernes tuvieron una reunión con los alcaldes de Alta Verapaz, y se les solicitó que sostuvieran reuniones con los Codedes y alcaldes auxiliares para que trabajen en comunicación en cascada informando e invitando a la población a vacunarse.

En el departamento hay 19 centros de atención permanente y están asistiendo también a áreas rurales, añadió.

Entre una de las medidas que se han implementado es que a las 9 de la noche, al empezar la ley seca, por parte de la Policía Nacional Civil se le invita a la población a cerrar los negocios, y aunque no haya toque de queda muchas tiendas de barrio venden licor y cerveza, por lo que se busca evitar la propagación del virus en esos lugares.

La población en su mayoría no está circulando después de las 21 horas, agregó. También han cerrado parques como la plaza central, y no se autorizan velorios, aunque la persona no haya fallecido por covid-19, para evitar la aglomeraciones ya que a veces no se respeta el aforo.

Al 26 agosto, se reportaban en ese departamento 1 mil 509 casos, y la información divulgada el sábado 28 refería 1 mil 464 casos activos, pero el departamento sigue en rojo, expresó Veliz.

Antigua Guatemala

El alcalde de Antigua Guatemala, Víctor Hugo del Pozo, comentó que era necesario mantener la restricción de horarios, es decir el toque de queda, y extenderlo de 8 de la noche a 6 de la mañana por lo menos del viernes a lunes para evitar fiestas, “ya que esta variante delta afecta más a los jóvenes”.

Indicó que actualmente él se encuentra enfermo de covid-19 y que junto con dos miembros más de su familia ya se está con tratamiento, pero que pedirá que se plantee en el Concejo la existencia de la variante delta en busca de analizar si se requieren de otras medidas.

“Como ayuntamiento ya cerramos los bares durante 10 días y bajamos a naranja, pero ahora el municipio está de nuevo en rojo. Los bares son una fuente de contagio alta, pues la gente se quita la mascarilla y con la música fuerte grita”, expresó.

Del Pozo dio a conocer que ahora el porcentaje de positivos en las pruebas es bastante alto, y hay casos de familias enteras que están enfermas. Lamentó que recientemente en el municipio se dio el caso de una pareja de esposos que murió de covid-19 y dejó tres niños huérfanos.

“Gobernación departamental debe hacer valer que no se puede estar tomando en las calles ni espacios públicos”, enfatizó el funcionario.

La municipalidad capacita a los negocios para que mantengan y promuevan las medidas de prevención, como el aforo permitido y denunciar a quienes no lo cumplen.

Considera que la vacunación va “bastante bien” en el municipio y se espera que en las próximas semanas se salga en una unidad móvil a vacunar a las áreas rurales.

Cabecera de Totonicapán

El alcalde de Totonicapán, Luis Alfredo Herrera expresó que, más que restricciones lo que necesita el municipio es que haya más vacunas y ampliar el rango de edad, incluso a niños con la vacuna Pfizer (internacionalmente aprobada para edades menores a los 18 años).

Las medidas de restricción no son bien recibidas por la población, no todos están de acuerdo, pero sí hay muchas personas interesadas en vacunarse y en seguir con las medidas de prevención.

En Totonicapán hay dos centros de vacunación y se hacen brigadas para ir a las comunidades rurales, pero el problema que hemos tenido es que no alcanzan las vacunas. Fuimos a una comunidad y llegó mucha gente y ya no alcanzaron los números. El problema es que la próxima vez que vayamos puede ser que la gente ya no quiera vacunarse o que ya esté contagiada, añadió el alcalde.

En los lugares en que la gente no quería vacunarse líderes como párrocos nos han ayudado a convencerlos y se han querido vacunar, pero las vacunas no alcanzan. También familias que perdieron algún familiar ahora están interesadas en hacerlo.

Herrera indicó que para evitar contagios no se celebrará la feria patronal del municipio.

San Marcos

Por su parte, Haroldo Velásquez Ortega alcalde de Tejutla, San Marcos, coincidió en que no tiene información oficial de la variante delta en su departamento, pero aseguró que en el municipio se han restringido varias actividades lo que ha permitido bajar los casos positivos de 370 a 90.

“No hemos retirado las restricciones, las queremos mantener para ver si logramos que baje un poco más” expresó.

Autoridades municipales de ese departamento tienen programada una reunión el martes 31 de agosto en una sesión ordinaria del Codede, pero por parte de Salud aún no hay convocatoria, dijo Velásquez.

Se buscó la versión del gobernador de San Marcos y el de varios alcaldes como de San Pedro Sacatepéquez, Tajumulco y Tacaná, pero no respondieron en los teléfonos que se le intentó contactar.