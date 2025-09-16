Covial afirma que esta semana iniciará trabajos en área de hundimiento en el km 281 de la ruta CA-13

Usuarios en redes sociales reportan un nuevo hundimiento en el kilómetro 281 de la ruta CA-13, que conduce hacia Petén, en la aldea Cooperativa, municipio de Lívingston, Izabal.

Según videos compartidos, en el lugar se volvió a formar un hundimiento, lo que complica la movilidad en el sector, especialmente del transporte pesado.

La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) informó que el lunes 15 de septiembre personal y maquinaria fueron movilizados para atender el hundimiento en la carretera. Anunció que, durante la semana, se iniciarán los trabajos para sustituir una tubería transversal afectada.

Asistencia Turística indicó que el paso de vehículos está alternado debido al socavamiento.

El 10 de septiembre también se reportaron inconvenientes en ese paso, por lo que pilotos se vieron obligados a buscar rutas alternas para llegar a su destino.

Cabe recordar que el 10 de agosto pasado también se registró un hundimiento en esta vía.

Este tramo es importante para la movilidad, principalmente del transporte pesado, por ser la conexión entre la Franja Transversal del Norte, Petén y Belice.

