Cierran paso en puente Mocá en ruta a suroccidente y habilitan carril reversible

Covial informó que el puente Mocá ha sido cerrado como medida de precaución y que un equipo técnico evaluará los daños.

El paso está cerrado por daños en el puente Mocá, en el kilómetro 132 de la ruta al Suroccidente. (Foto Prensa Libre: Covial)

La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) informó este jueves 21 de agosto que, derivado de las fuertes lluvias de la temporada, se registraron daños en uno de los extremos del puente Mocá, en el kilómetro 132 de la ruta CA-2 Occidente, en el tramo entre la RD-ESC-27, desvío Tiquisate, Escuintla, y la RD-SCH-14, desvío Chicacao, Suchitepéquez.

Según Covial, el paso sobre la estructura fue cerrado como medida de precaución.

Añadió que un equipo técnico se encuentra en camino para evaluar los daños ocasionados y así determinar las acciones a seguir como parte de la atención a la emergencia.

Paso habilitado en puente paralelo

Explicó que, como parte de las acciones para mantener la circulación, brigadas de Provial ya están presentes regulando el paso sobre el puente ubicado a un costado de la estructura dañada.

Añadió que se ha habilitado un carril reversible debidamente señalizado, que permite el paso seguro y fluido por la ruta.

Solicitó a los automovilistas circular con precaución y reducir la velocidad al aproximarse al kilómetro mencionado.

A raíz del incidente en el puente, la Cámara del Agro emitió un comunicado en el que indicó: “El cierre del puente Mocá refleja el deterioro acumulado por dos años sin mantenimiento a puentes y carreteras”.

Afirmó: “Esta situación pone en riesgo a miles de guatemaltecos y afecta la productividad del país”.

“A pesar de contar con presupuesto, el Ministerio de Comunicaciones apenas ha ejecutado el 30% a agosto del 2025”, añadió.

“La Cámara del Agro hace un llamado al ministro de Comunicaciones, al viceministro de Infraestructura y al director de Covial a cumplir con sus deberes y funciones: ejecutar con transparencia, calidad y urgencia el mantenimiento vial que el país necesita”, agregó.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

