Derrumbe en Boca del Monte: autoridades reportan complicaciones en el tránsito por cierre parcial de la ruta  

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales informó este jueves 25 de septiembre que se mantiene el cierre temporal de un carril en el tramo del derrumbe en el kilómetro 11.5 de la ruta entre Boca del Monte y la capital, lo que complica la movilidad.

Irma Orantes, vocera de la PMT, indicó que el cierre de un carril es una medida de prevención ante el riesgo de deslaves.

Añadió que la situación causa complicaciones en la movilidad vehicular en la avenida principal de Boca del Monte y en la ruta de Los Álamos.

Orantes sugirió a los automovilistas tomar rutas alternas, como la carretera a El Salvador; la avenida Petapa, zona 12; El Pueblito, Santa Catarina Pinula, o la vía alterna privada.

Mientras tanto, la PMT de San Miguel Petapa reportó que el cierre del carril en la ruta hacia Boca del Monte afecta la activación de carriles reversibles en las dos rutas principales de ese municipio hacia la capital.

Henry Quevedo, vocero de la PMT de Villa Nueva, informó que dicho municipio es una ruta alterna para los conductores de Villa Canales, por lo que el bulevar El Frutal y Ciudad Real registran afluencia vehicular, lo que provoca tránsito lento.

El derrumbe en la ruta a Boca del Monte se registró la madrugada del martes 23 de septiembre y, tras 14 horas, el paso fue habilitado de forma parcial.

Usuarios también reportan tránsito lento en las calles principales de esa aldea con dirección a la capital.

