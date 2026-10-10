DGAC investiga accidente de helicóptero que dejó dos fallecidos en el lago de Atitlán

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) continúa con la investigación del accidente de un helicóptero que cayó en el lago de Atitlán, Sololá, el pasado 8 de octubre, y que dejó dos personas fallecidas y cinco sobrevivientes.

En un comunicado divulgado este 10 de octubre, la institución informó que la Unidad de Investigación de Accidentes mantiene los procedimientos correspondientes para determinar las posibles causas y los factores que pudieron incidir en el siniestro.

La DGAC indicó que personal especializado permanece en el lugar para recolectar los elementos durante las labores de extracción, con el objetivo de establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Recuperan cuerpos del piloto y un pasajero

El pronunciamiento de Aeronáutica Civil se da luego de que los Bomberos Voluntarios recuperaran los cuerpos del piloto aviador Jorge Rodolfo Maldonado Ferber y del pasajero Pablo José Polanco Agustín, quienes permanecían desaparecidos desde el accidente.

La Sección de Rescate y Salvamento Acuático, conocida como Hombres Rana, localizó el helicóptero sumergido y coordinó las operaciones de búsqueda y recuperación durante dos días. Para ubicar el fuselaje, los rescatistas utilizaron equipo especializado, incluido un dron subacuático.

De acuerdo con la información divulgada por la DGAC, la aeronave despegó de la terminal aérea de la capital a las 12.11 horas con destino a un hotel en el área del lago de Atitlán. El vuelo estaba previsto para durar aproximadamente 30 minutos, pero el accidente habría ocurrido entre las 12.35 y las 12.48 horas.

En el helicóptero viajaban siete personas. Cinco fueron rescatadas con vida, mientras que el piloto y el pasajero quedaron desaparecidos hasta que sus cuerpos fueron recuperados.

La DGAC expresó sus condolencias a los familiares, amigos y personas cercanas a las víctimas. Hasta el momento, la investigación busca establecer las causas del accidente y los factores que pudieron contribuir a que ocurriera.