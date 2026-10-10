Lago de Atitlán: desapariciones, ahogamientos y accidentes registrados en los últimos tres años

El lago de Atitlán, en Sololá, ha sido escenario de distintas emergencias durante los últimos tres años, desde personas que han muerto ahogadas mientras nadaban o participaban en actividades recreativas, hasta accidentes de transporte acuático con víctimas mortales y operativos de búsqueda que se prolongaron durante varios días.

Los incidentes ocurrieron durante actividades recreativas, labores de pesca y traslados en embarcaciones.

Para prevenir estos hechos y velar por la seguridad de las personas en el Lago de Atitlán, se creó el Acuerdo Gubernativo 165-2017, que estableció las comandancias y capitanías lacustres. El documento establece funciones de autoridad marítima para estas dependencias, incluida la vigilancia del cumplimiento de las normas de seguridad.

Además, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil han participado en operativos conjuntos con la Capitanía Lacustre para inspeccionar embarcaciones y promover el uso de chalecos salvavidas

2024: tres hombres murieron ahogados en dos días

El 23 y 24 de marzo de 2024, los cuerpos de socorro atendieron tres emergencias por ahogamiento en el lago.

El primer caso fue el de José Damián Morales, de 23 años, quien se lanzó al agua para auxiliar a su padre, logró ponerlo a salvo, pero murió después de haber tragado agua.

Ese mismo 23 de marzo, Manuel Romero, de 56 años, se ahogó en la bahía San Buenaventura, en Panajachel, mientras nadaba junto a su hija. La joven fue rescatada con vida.

El tercer caso ocurrió en San Lucas Tolimán, donde Luis Arcadio Sandoval cayó de un kayak junto a su hija. Ella sobrevivió, pero el cuerpo del hombre fue localizado después de cinco horas de búsqueda, en la que participaron más de 13 buzos.

2024: Estadounidense desaparecida y la intervención del FBI

El 19 de octubre, Nancy Ng, de 29 años, desapareció mientras participaba en una actividad en kayak cerca de Santa Cruz La Laguna. Las labores de búsqueda involucraron a Bomberos Voluntarios, la Capitanía Lacustre, equipos privados y el FBI de Estados Unidos. Pese a los operativos, la turista no fue localizada.

2025: muertes por sumersión y vehículos hundidos

El 21 de enero de 2025, los Bomberos Voluntarios informaron sobre la búsqueda de un pescador que habría muerto ahogado en aguas del lago.

El operativo incluyó inmersiones de buzos, drones aéreos y subacuáticos. El 25 de enero, un vecino encontró el cuerpo flotando cerca de la orilla.

En la búsqueda de un pescador ahogado en aguas del lago de Atitlan, se utilizaron drones aéreos y subacuaticos, tambien se contó con el apoyo de la fuerza Naval y lancheros del sector. #CVBalServicio pic.twitter.com/QpM3evVtj1 — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) January 21, 2025

El 24 de marzo se reportó la muerte de Miguel Sud Mejía, de 44 años, quien se ahogó mientras participaba en un bautizo religioso en San Lucas Tolimán. Según los Bomberos Voluntarios, cuando llegaron al lugar la víctima ya había fallecido por asfixia por sumersión.

Otro incidente ocurrió el 17 de agosto, cuando una camioneta que remolcaba motos acuáticas se hundió en el lago, en Panajachel. Los Bomberos Voluntarios y buzos especializados participaron en las labores para recuperar el vehículo, sumergido a casi 25 metros de profundidad.

2026: accidentes con turistas y nuevas emergencias

El 27 de enero de 2026, una lancha que transportaba turistas panameños volcó en aguas de Santa Cruz La Laguna. Dos mujeres murieron y cinco personas fueron rescatadas con vida. Los reportes iniciales señalaron que los fuertes vientos y el oleaje habrían influido en el accidente.

El piloto de la embarcación fue consignado por la Policía Nacional Civil mientras se investigaban las posibles responsabilidades.

En otro incidente, Jesler Estuardo Palacios Recinos, de 28 años, desapareció el 4 de abril en la bahía de Panajachel cuando viajaba en un jet car, un vehículo recreativo acuático con diseño de automóvil. Según los reportes, se lanzó al lago para recuperar un dron que había caído al agua. Su cuerpo fue localizado el 10 de abril, tras siete días de búsqueda.

El Ministerio de Comunicaciones señaló que los jet car no estaban contemplados específicamente en la legislación vigente sobre transporte acuático.

El 24 de marzo, una lancha colisionó con un kayak en el cantón Pacuchá, en San Pedro La Laguna. El kayak quedó destruido, pero no se reportaron personas heridas. La PNC capturó al piloto de la lancha, señalado de conducir bajo efectos del alcohol.

El 8 de octubre, un helicóptero cayó en el lago con siete personas a bordo. Cinco fueron rescatadas con vida, mientras que el piloto y otro pasajero permanecieron desaparecidos hasta que sus cuerpos fueron recuperados el 10 de octubre.

¿Quién debe velar por la seguridad en el lago?

La Capitanía Lacustre de Atitlán, vinculada a la autoridad naval del Ministerio de la Defensa Nacional, tiene competencias en materia de seguridad de la navegación y transporte acuático. Su función es supervisar las condiciones en las que operan las embarcaciones y atender las restricciones que puedan imponerse ante condiciones meteorológicas.

La Policía Nacional Civil interviene cuando hay posibles infracciones o delitos, mientras que el Ministerio Público debe investigar los hechos que puedan generar responsabilidad penal. Los cuerpos de socorro, por su parte, realizan las operaciones de búsqueda, rescate y atención de personas afectadas.