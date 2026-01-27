Accidente de lancha en el lago de Atitlán deja dos turistas panameñas fallecidas

La embarcación Tiburón transportaba turistas por el lago de Atitlán este martes 27 de enero, cuando fuertes vientos causaron que volcara en aguas de Santa Cruz La Laguna.

En un inicio, los Bomberos Voluntarios informaron que una mujer, de nacionalidad panameña, murió ahogada luego de que la lancha en la que viajaba con otros familiares se volcara.

Socorristas de Panajachel acudieron a la playa pública para atender a cuatro personas que presentaban crisis nerviosa e hipotermia. Estas fueron trasladadas a la Capitanía Lacustre de Atitlán tras ser rescatadas. Una quinta persona estaba inconsciente y vomitaba.

Después de ser estabilizados, los afectados fueron ingresados en la emergencia del Hospital Departamental de Sololá para recibir atención médica.

Mientras tanto, el cuerpo de una mujer permanecía en el interior de una de las embarcaciones que acudió al lugar del incidente.

El equipo de hombres rana de los bomberos extrajo un segundo cuerpo —también una mujer— del interior de la lancha accidentada.

La Policía Nacional Civil identificó al capitán de la embarcación como Miguel “N”, quien está detenido y colabora con la reconstrucción de los hechos para facilitar las labores de rescate.

Las edades de los sobrevivientes son 12, 15, 17 y 41 años. Las fallecidas tendrían entre 28 y 30 años, y entre 35 y 40.

En declaración a la prensa local, bajo custodia de la PNC, el capitán de la embarcación confirmó que a bordo de la lancha iban siete personas. Zarparon de Panajachel rumbo a San Juan La Laguna.

Una de las mujeres se movió para tomar fotografías, lo que habría desbalanceado la lancha, argumentó el hombre.

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) alertó sobre el incremento del viento y el oleaje en el lago de Atitlán. También recomendó a turistas y locales el uso de chaleco salvavidas.

