Recuperan el cuerpo de Jesler Estuardo Palacios tras siete días de búsqueda en el lago de Atitlán

El hallazgo del cuerpo de Jesler Estuardo Palacios puso fin a siete días de intensa búsqueda en el lago de Atitlán y a la incertidumbre de su familia, tras un operativo que incluyó inmersiones de buzos, uso de tecnología subacuática y apoyo de unidades caninas, mientras las autoridades continúan con las diligencias del Ministerio Público para la entrega oficial del cuerpo y el cierre del caso.

El hallazgo ocurrió cuando el cuerpo emergió a la superficie, lo que permitió a los rescatistas ubicarlo y proceder con su recuperación. Autoridades de los Bomberos Voluntarios informaron que fue trasladado para los procedimientos correspondientes, a la espera de las diligencias del Ministerio Público.

Siete días de búsqueda continua

Durante una semana, equipos de rescate mantuvieron labores constantes día y noche en distintos puntos del lago de Atitlán, en un operativo que implicó un amplio despliegue de recursos. El mayor Juan Díaz Muñoz, jefe nacional de la sección de rescate acuático “Hombres Rana”, explicó que el trabajo fue continuo y de alta exigencia, debido a las condiciones del lago.

Información oficial, por parte del jefe nacional de la sección de rescate y salvamento acuático "Hombres Rana" de Bomberos Voluntarios el mayor; Juan Díaz Muñoz. En la localización del cuerpo en la Bahía del lago de Atitlán, Panajachel Sololá. pic.twitter.com/ToULdL34xP — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) April 10, 2026

En las acciones participaron al menos 35 elementos de los Bomberos Voluntarios, así como colaboradores que se sumaron a las labores de rastreo.

Tecnología y apoyo especializado

El operativo incluyó el uso de buzos especializados, drones subacuáticos y equipo de rastreo con unidades caninas, cuyos marcajes fueron clave para delimitar las áreas de búsqueda.

Además, se empleó tecnología de sonar para la detección en condiciones de baja visibilidad, lo que permitió reforzar las tareas en zonas de mayor profundidad.

Las labores se dificultaron por las características del lago de Atitlán, que presenta gran profundidad, corrientes internas y cambios repentinos en el clima. El fenómeno conocido como Xocomil generó turbulencias que complicaron la búsqueda, sumado a la limitada visibilidad bajo el agua y la existencia de drenajes subterráneos.

Hombres Rana de Bomberos Voluntarios, por quinto día llevan a cabo búsqueda, de la persona desaparecida en aguas del Lago de Atitlán, Sololá.-

Teléfono de emergencia 122 a nivel nacional.- pic.twitter.com/VDcoKsep9Y — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) April 8, 2026

El incidente

Palacios desapareció el sábado 4 de abril del 2026, durante el Sábado de Gloria, en medio de la afluencia turística en Panajachel. De acuerdo con el Ministerio Público, el joven se lanzó al lago desde un jetcar para recuperar un dron que había caído al agua, pero no logró salir a la superficie.

El joven se encontraba acompañado por una mujer, quien permaneció en la embarcación y fue auxiliada tras el incidente. El caso evidenció la falta de regulación para el uso de jetcar en Guatemala.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda indicó que este tipo de embarcaciones recreativas no está contemplado en la legislación vigente, que data de 1946. Autoridades señalaron que se trabaja en una propuesta para actualizar la normativa relacionada con el transporte acuático.

Elementos de la sección de rescate y salvamento acuático "Hombres Rana" en 2do día de activación y operaciones de búsqueda a un hombre quien quedo dentro de las aguas de la Bahía del lago de Atitlán, Panajachel Sololá. Se continuarán con las operaciones de búsqueda, y monitoreo pic.twitter.com/0AwD5LLnYU — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) April 6, 2026

El hallazgo del cuerpo de Jesler Estuardo Palacios puso fin a siete días de intensa búsqueda en el lago de Atitlán y a la incertidumbre de su familia, tras un operativo que incluyó inmersiones de buzos, uso de tecnología subacuática y apoyo de unidades caninas, mientras las autoridades continúan con las diligencias del Ministerio Público para la entrega oficial del cuerpo y el cierre del caso.