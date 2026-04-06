“Es mejor perder un dron que la vida”: desaparición de joven en Atitlán expone riesgos y responsabilidades

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, expertos y analistas abordaron la desaparición de Gessler Estuardo Palacios Recinos, de 28 años, en el lago de Atitlán, quien se lanzó sin chaleco salvavidas en la bahía San Buenaventura, en Panajachel, Sololá, hecho que mantiene operativos de búsqueda y abre cuestionamientos sobre seguridad y responsabilidades.

El jefe de hombres rana de los Bomberos Voluntarios, Juan Muñoz, explicó que “se tiró de la embarcación y no logró salir del agua”, lo que activó un operativo especializado de rescate acuático.

Según detalló, “hemos estado haciendo varias inmersiones, pero ha sido negativa la localización del cuerpo”, pese a que las acciones incluyen inmersiones profundas, drones subacuáticos, rastreo en superficie y apoyo de unidades caninas.

Las labores cumplen su tercer día sin resultados positivos en el lago de Atitlán, cuyas condiciones dificultan la búsqueda debido a su profundidad y corrientes.

Riesgos del lago y decisiones bajo cuestionamiento

Analistas señalaron que el caso refleja la peligrosidad en el lago. Uno de ellos indicó: “el lago de Atitlán es muy lindo, pero también tiene sus corrientes”, y enfatizó que incluso personas que saben nadar deben tener precaución.

El caso de Gessler Estuardo Palacios Recinos ha generado atención nacional debido a las circunstancias de su desaparición en el lago de Atitlán, donde autoridades mantienen operativos con tecnología especializada sin resultados hasta el momento. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Además, cuestionaron la decisión del joven:

“creo que es mejor perder un dron que perder la vida”, al referirse a la hipótesis de que se lanzó para recuperar el equipo.

También se plantearon dudas sobre su estado al momento del incidente. Un experto señaló: “posiblemente él estaba en un grado de conciencia alterado”, lo cual pudo influir en su conducta.

Otro análisis agregó que “no es lo mismo nadar en una piscina que en un lago”, debido a las condiciones naturales y corrientes submarinas que históricamente han representado peligro.

Posibles responsabilidades y vacío legal

Durante el programa también se abordaron posibles implicaciones legales. Un analista explicó que “no hay que quedarnos con la idea de que es un hecho accidental”, y subrayó la necesidad de investigar a fondo.

Se cuestionó la falta de protocolos de seguridad, al indicar que “no se dan las medidas suficientes para resguardar la vida de la persona”, especialmente si existía actividad comercial o promoción del jetcar.

Durante Impacto Directo, analistas coincidieron en que el incidente debe investigarse a profundidad, al considerar factores como la seguridad, posibles responsabilidades y las condiciones del entorno en el que ocurrió el hecho. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Asimismo, se planteó que la responsabilidad no solo recaería en la víctima:

“la responsabilidad no solamente recae sobre la negligencia e imprudencia del que se lanza”, sino también en quienes organizaban o permitían la actividad sin resguardo adecuado.

El caso ocurre en un contexto donde, según autoridades, existe un vacío legal para este tipo de embarcaciones en Guatemala.

Familiares esperan respuesta

Los analistas coincidieron en que, tras varios días, las probabilidades de encontrarlo con vida disminuyen. “no creo que se logre encontrar con vida porque ya han pasado tres días”, expresó uno de ellos.

Mientras tanto, la familia mantiene la expectativa de localizar el cuerpo, en medio de la continuidad de los operativos de búsqueda.

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