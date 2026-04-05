Joven desaparece en el lago de Atitlán tras intentar recuperar un dron; búsqueda continúa

La tarde del Sábado de Gloria del 2026, en medio del movimiento turístico en Panajachel, Sololá, un joven desapareció en las aguas del lago de Atitlán luego de lanzarse para recuperar un dron, según el relato de un testigo.

Los Bomberos Voluntarios recibieron la alerta sobre una persona que había caído al lago, en el área privada de la Bahía San Buenaventura, en Panajachel, y no logró salir a la superficie. De inmediato, la División de Hombres Rana inició la búsqueda, con apoyo de personal en tierra y de la Naval del Pacífico, con sede en el lugar.

De acuerdo con información recabada por el Ministerio Público, una joven que acompañaba a la víctima relató que el incidente ocurrió cuando él operaba un dron. Según su testimonio, el aparato cayó al agua y el joven decidió lanzarse para intentar recuperarlo; sin embargo, no logró salir.

Las diligencias preliminares también establecen que ambos se encontraban a bordo de un JetCar, una embarcación recreativa. Presuntamente, quien conducía fue quien se lanzó al lago, mientras que la acompañante permaneció dentro del vehículo acuático y tuvo que ser auxiliada al no poder maniobrarlo por sí sola. El JetCar fue promocionado el sábado por varios creadores de contenido, quienes grabaron videos y luego los publicaron en redes sociales.

Rescatistas realizaron múltiples inmersiones durante varias horas, enfrentando la profundidad del lago y la limitada visibilidad en el área. No obstante, al caer la noche, las condiciones impidieron continuar con seguridad, por lo que la búsqueda fue suspendida sin resultados.

Identificación

Posteriormente, la persona desaparecida fue identificada preliminarmente como Jesler Estuardo Palacios, originario de Barillas, Huehuetenango.

El mayor Juan Díaz Muñoz informó que se retomaron las labores de búsqueda con apoyo de equipo especializado, incluido un dron acuático, en un nuevo intento por localizar el cuerpo y brindar respuesta a sus familiares.