Día de la Madre: PMT reporta incremento en el tránsito desde este viernes y explica cuáles serán las vías más impactadas

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Día de la Madre: PMT reporta incremento en el tránsito desde este viernes y explica cuáles serán las vías más impactadas

 La PMT activará operativos en la capital por el aumento del tránsito debido al Día de la Madre.

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CASO VIAL

La PMT prevé transitó complicado en la capital por la celebración del Día de la Madre. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), detalló este viernes 8 de mayo en entrevista con Prensa Libre Radio cómo estará el tránsito en la capital por la celebración del Día de la Madre.

Indicó que esta celebración genera alta demanda en parques, salas de cine, restaurantes, floristerías y chocolaterías, así como en algunas áreas de hospitales y cementerios.

Agregó que el Día de la Madre se celebrará el domingo 10 de mayo; sin embargo, las actividades comenzaron desde este viernes 8, lo que ya refleja variaciones en el tránsito de la ciudad.

Indicó que algunos centros educativos no tuvieron actividades académicas, aunque sí organizaron actos en honor de las madres, lo cual se refleja en el aumento de la movilidad vehicular.

EN ESTE MOMENTO

AME9733. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 05/05/2026.- Fotografía cedida por el Gobierno de Guatemala del 28 de abril de 2026 que muestra al nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público en Guatemala, Gabriel Garciía Luna, en el Palacio Nacional de la Cultura en Ciudad de Guatemala (Guatemala). El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, eligió este martes a García Luna como nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030, en reemplazo de Consuelo Porras Argueta, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea. EFE/ Gobierno de Guatemala /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

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Montejo resaltó que aumentó el tránsito en las rutas al Atlántico, Interamericana y al Pacífico. Añadió que este viernes también aumentaron los percances viales.

Dijo que el aumento de vehículos en circulación también se extenderá al sábado y domingo, principalmente en las zonas 1, 9, 10, 13, 14 y 16, en áreas de restaurantes y recreación.

Para leer más: “¿Qué te hago si lo encuentro?”: show por el Día de la Madre en Guatemala

El tránsito también podría verse más afectado este fin de semana en la calzada Roosevelt hacia San Lucas Sacatepéquez, la calzada Aguilar Batres y la calle Martí.

Montejo informó que desde este viernes activarán operativos de alcoholemia y control de velocidad. Además, la lluvia podría ocasionar tránsito lento.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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