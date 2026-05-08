Día de la Madre: PMT reporta incremento en el tránsito desde este viernes y explica cuáles serán las vías más impactadas

Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), detalló este viernes 8 de mayo en entrevista con Prensa Libre Radio cómo estará el tránsito en la capital por la celebración del Día de la Madre.

Indicó que esta celebración genera alta demanda en parques, salas de cine, restaurantes, floristerías y chocolaterías, así como en algunas áreas de hospitales y cementerios.

Agregó que el Día de la Madre se celebrará el domingo 10 de mayo; sin embargo, las actividades comenzaron desde este viernes 8, lo que ya refleja variaciones en el tránsito de la ciudad.

Indicó que algunos centros educativos no tuvieron actividades académicas, aunque sí organizaron actos en honor de las madres, lo cual se refleja en el aumento de la movilidad vehicular.

Montejo resaltó que aumentó el tránsito en las rutas al Atlántico, Interamericana y al Pacífico. Añadió que este viernes también aumentaron los percances viales.

Dijo que el aumento de vehículos en circulación también se extenderá al sábado y domingo, principalmente en las zonas 1, 9, 10, 13, 14 y 16, en áreas de restaurantes y recreación.

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El tránsito también podría verse más afectado este fin de semana en la calzada Roosevelt hacia San Lucas Sacatepéquez, la calzada Aguilar Batres y la calle Martí.

Montejo informó que desde este viernes activarán operativos de alcoholemia y control de velocidad. Además, la lluvia podría ocasionar tránsito lento.

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