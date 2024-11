Dónde está ubicada la tormenta Rafael este 9 de noviembre y cómo estará el clima en Guatemala

El servicio meteorológico del Insivumeh informó este sábado 9 de noviembre que continúa con el monitoreo de la tormenta tropical Rafael ubicada en las coordenadas 25.2° latitud norte y 91.5° longitud oeste, la cual se desplaza al oeste-noroeste a 9 km/h.

Añadió que hasta el momento se prevé que este sistema no afecte directamente a Guatemala; sin embargo, su ubicación y circulación promueve el acercamiento de la vaguada monzónica al sur del país.

Los anterior origina mayor ingreso de humedad del Pacífico y podría favorecer la presencia de lluvias en la bocacosta, Pacífico, valles de oriente, Occidente y la zona sur del Altiplano Central.

El Insivumeh recomendó tomar las precauciones necesarias ante las lluvias previstas, ya que estas pueden causar crecidas repentinas de ríos, inundaciones, lahares en la cadena volcánica o daños en la red vial e infraestructura del país.

Rafael se degradó de huracán a tormenta tropical en el Golfo de México y aún sigue en monitoreo por su trayectoria.

Las lluvias fuertes continuarán en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, según informó El Universal.

El Insivumeh también compartió que este sábado el clima es cálido y soleado durante el día, aunque habrá frío en horas de la noche y madrugada en el occidente y Altiplano Central.

Pocas nubes alternando con nubosidad dispersas durante el día en la mayor parte del territorio nacional.

Asociado al ingreso de humedad del Pacífico y la cercanía de la vaguada monzónica, se prevé incremento y desarrollo de nubosidad en horas de la tarde con lluvias acompañadas de actividad eléctrica.

Se prevé cielo despejado en horas de la noche y madrugada en el norte, Caribe, bocacosta y Pacífico.

