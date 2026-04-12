Quiénes son los dos médicos que murieron el sábado en un accidente de tránsito en la ruta CA-14

El sábado 11 de abril se reportó la muerte de dos personas en un accidente de tránsito entre un vehículo particular y un camión en el km 114 de la ruta CA-14, en jurisdicción de Morazán, El Progreso, con dirección hacia las Verapaces.

Este domingo 12 abril trasciende que los fallecidos son dos médicos que viajaban en una camioneta Honda. Se trata de Adinia Steicy González Xoy, de 33 años, originaria de Cobán, Alta Verapaz, y Óscar Emilio Duarte Sandoval, también de 33 años, originario de la Ciudad de Guatemala.

González Xoy laboraba en el Centro de Atención Permanente de Nueva Santa Rosa, mientras que Duarte Sandoval era residente de tercer año en el Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Cuilapa. Ambas instituciones se ubican en el departamento de Santa Rosa.

El reporte de los socorristas señaló que los cuerpos de las víctimas estaban atrapados entre hierros retorcidos del vehículo, por lo que fue necesario utilizar equipo especial para rescatarlos.

También se reportó que el conductor del camión fue trasladado a la emergencia del Hospital de Guastatoya, El Progreso. Fue identificado como Lauriano Hernández.

Personal de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) llegó al lugar del accidente para iniciar la investigación de los hechos.

Brigadas de Provial atienden hecho de tránsito en el km. 114 de la ruta CA-14 Las Verapaces (Morazán, El Progreso). Se alterna el paso de vehículos, 2 personas fallecidas y una trasladada.



¡Conduzca con precaución!@GuatemalaGob@CIV_Guatemala@mingobguate@surianobuezo pic.twitter.com/zG8j08FCJb — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) April 11, 2026

La muerte de los dos médicos ha causado conmoción en el gremio médico de la localidad. El Hospital Regional de Cuilapa Licenciado Guillermo Fernández Llenera publicó un mensaje en la red social Facebook, en el que lamenta lo sucedido.

En el sitio SoyMédico502 también se compartió un mensaje de solidaridad ante la trágica partida de los dos profesionales de la medicina.