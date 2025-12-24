Comunitario
Cerrarán paso en la calzada Raúl Aguilar Batres el 27 y 28 de diciembre por instalación de pasarela
Autoridades indican que los trabajos de cambio de la estructura se efectuarán en horario nocturno.
El paso en la calzada Raúl Aguilar Batres permanece cerrado durante el fin de semana, en horario nocturno. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Este fin de semana, el paso en la 38 calle de la calzada Raúl Aguilar Batres será interrumpido durante la noche para cambiar la pasarela ubicada en ese sector.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó en redes sociales que está planificado desmontar la estructura para colocar una nueva.
Por ello, se cerrarán los carriles en ambos sentidos en horario nocturno.
La autoridad de tránsito de Villa Nueva pidió a los conductores tomar en cuenta la interrupción del paso el 27 y 28 de diciembre, y circular por el sector con precaución para evitar accidentes.
La calzada Raúl Aguilar Batres es una de las rutas más transitadas del país, y la circulación aumenta durante las fiestas decembrinas, debido a los guatemaltecos que viajan a su lugar de origen para celebrar en familia.
Para este fin de semana en horario nocturno se tiene planificado desmontar la pasarela en Aguilar Batres y 38 calle para posteriormente colocar una nueva. Esto requiere de cierre de carriles así que desde ya le solicitamos la precaución al circular por el sector.#TransitoVN pic.twitter.com/OCNRlnhSg5— TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) December 23, 2025