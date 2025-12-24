Cerrarán paso en la calzada Raúl Aguilar Batres el 27 y 28 de diciembre por instalación de pasarela

Este fin de semana, el paso en la 38 calle de la calzada Raúl Aguilar Batres será interrumpido durante la noche para cambiar la pasarela ubicada en ese sector.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó en redes sociales que está planificado desmontar la estructura para colocar una nueva.

Por ello, se cerrarán los carriles en ambos sentidos en horario nocturno.

La autoridad de tránsito de Villa Nueva pidió a los conductores tomar en cuenta la interrupción del paso el 27 y 28 de diciembre, y circular por el sector con precaución para evitar accidentes.

La calzada Raúl Aguilar Batres es una de las rutas más transitadas del país, y la circulación aumenta durante las fiestas decembrinas, debido a los guatemaltecos que viajan a su lugar de origen para celebrar en familia.