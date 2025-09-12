El Insivumeh detalla cómo serán las condiciones de lluvias en Guatemala para el 13, 14 y 15 de septiembre

Guatemala tendrá actividades cívicas el sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de septiembre, por motivo de las fiestas de Independencia.

En todo el país están programadas actividades en parques, centros educativos y el tradicional recorrido de antorchas por las principales carreteras.

En ese sentido, el Insivumeh compartió cómo estará el clima en Guatemala durante este fin de semana y el lunes 15 de septiembre.

Según el pronóstico, se esperan áreas con niebla o neblina en las primeras horas de la mañana, cielo parcialmente nublado que alternará con nubes dispersas, y ambiente cálido y húmedo durante el día.

También se prevén lloviznas y lluvias con actividad eléctrica por la tarde y noche en el territorio nacional.

Las lluvias previstas para este fin de semana se asocian con inestabilidad en el Pacífico, condiciones locales y el paso o acercamiento de una onda del este.

El Insivumeh añadió que los suelos de las regiones del sur al centro del país se encuentran saturados, por lo que no se descartan crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, daños en la red vial y lahares en la cadena volcánica.

Recorrido del 15 de septiembre: orden oficial, bandas participantes y nueva ruta del Desfile Cívico Escolar

Temperaturas máximas

La capital: 25°C a 27°C

Altiplano central y occidental: 24°C a 28°C

Regiones del Pacífico: 31°C a 33°C

Región norte —incluye Petén—: 31°C a 33°C

Alta Verapaz: 25°C a 27°C

Caribe: 30°C a 32°C

Región del Motagua y valles del oriente: 34°C a 36°C

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.