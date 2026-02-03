“El vandalismo no castiga al alcalde, castiga al pueblo”: identifican al responsable de destruir estación del Transmetro

El incidente ocurrió en la estación Capuchinas, de la Línea 6 del Transmetro, ubicada en la zona 1. Un hombre fue captado por cámaras de seguridad mientras lanzaba piedras contra las instalaciones, lo que causó la ruptura de tres vidrios y daños en una máquina de recarga ciudadana. La Municipalidad de Guatemala presentó la denuncia respectiva y pidió a la población no tolerar estos actos.

Rechazo unánime: “No le hacen daño al alcalde, le hacen daño a los usuarios”

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, los panelistas analizaron las implicaciones sociales y psicológicas del hecho.

“No es que afecte al alcalde de la ciudad, afecta a los usuarios del Transmetro y también a quienes habitamos en la ciudad de Guatemala y pagamos nuestros impuestos”, expresó una de las analistas.

Los panelistas coincidieron en que este tipo de agresiones son producto de una profunda irresponsabilidad ciudadana y una percepción errada de protesta.

“La mentalidad de este tipo de personas es creer que le están haciendo daño a una figura como el alcalde, pero no es así. Dañan a los ciudadanos que utilizan el servicio todos los días”, resaltó otra de las participantes. Los daños, afirmaron, son colaterales, pero el impacto es directo sobre los recursos públicos.

¿Castigo ejemplar o trabajo comunitario?

Uno de los señalamientos más reiterados fue la necesidad de imponer consecuencias. “Ojalá esta persona pague con trabajo comunitario, que limpie la ciudad”, sugirió una panelista. Se propuso que las sanciones incluyan limpieza de calles o trabajo voluntario forzoso, en lugar de penas carcelarias, pero con el objetivo de generar conciencia social.

Algunos expertos plantearon dudas sobre la condición del sujeto. “Habría que ver si estaba en su sano juicio, si padece alguna alteración mental... está sacando su ira”, opinó una de las especialistas, tras analizar las imágenes que lo muestran cargando una silla de oficina y agrediendo repetidamente las instalaciones.

“Quienes vamos a pagar esto somos quienes damos el boleto, el ornato, todos los que financiamos este servicio”, señalaron.

En el análisis, se subrayó la corresponsabilidad social para proteger los bienes públicos y fomentar la denuncia ciudadana.

Pronunciamientos oficiales

Municipalidad de Guatemala y Transmetro Guatemala confirmaron que el responsable fue identificado gracias a las cámaras de seguridad y se encuentra bajo investigación. La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público, y se ha solicitado vigilancia constante en la zona.

🚨 El vandalismo nos afecta a todos.

La estación Capuchinas, en la Línea 6, sufrió daños en sus vidrios y en una TVM.



Gracias a las cámaras de seguridad, el hecho fue identificado y se mantiene vigilancia.



— Transmetro MuniGuate (@TransmetroGuate) February 3, 2026

En redes sociales, Transmetro reiteró: “El vandalismo nos afecta a todos”, y recordó que las estaciones forman parte del trayecto diario de miles de personas.

